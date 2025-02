AMC Österreich Kochfreude mit Premium-Kochgeschirr

Das KOSMO-Magazin sprach mit Andrea Küster, Country Managerin von AMC Österreich, über die 51-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens. AMC überzeugt mit hochwertigem Kochgeschirr, innovativen Kochshows und einer inklusiven Firmenphilosophie, die auf Qualität, Transparenz und Mitarbeiter*innen-Engagement setzt.

AMC: Experten mit Leidenschaft und Tradition



„51 Jahre auf dem Markt zu sein, ist wirklich bewundernswert und keineswegs selbstverständlich,“ erklärt Küster mit Stolz. Das Erfolgsgeheimnis von AMC liegt im Engagement der Beraterinnen und Berater, die mit Begeisterung die Marke und die innovative Kochmethode präsentieren. Als Direktvertriebsunternehmen setzt AMC auf Hauspartys, bei denen Kundinnen die einzigartigen Produkte nicht nur sehen, sondern direkt erleben können. AMC steht dabei für höchste Qualität und Langlebigkeit. „Es gibt Kundinnen, die immer noch Töpfe aus den Anfangsjahren verwenden, die aussehen, als wären sie neu. Unsere Produkte sind eine Investition in die Zukunft und werden seit Jahrzehnten geschätzt,“ so Küster.

Gesundes Kochen ohne Kompromisse



Die Kochmethode von AMC verbindet gesundes Garen mit einem einzigartigen Geschmackserlebnis. „Durch das Garen ohne Zusatz von Wasser bleiben Vitamine und Mineralstoffe in den Lebensmitteln erhalten, was besonders für Familien mit Kindern wichtig ist. Fleisch kann ohne Fett angebraten werden und Gemüse schmeckt so intensiv wie nie zuvor,“ erklärt Küster. Auch Zeit- und Energieersparnis spielen eine große Rolle: „Unsere Kunden schätzen beispielsweise das automatische Kochen. Mit unserer mobilen Herdplatte können sie ein Gulasch vorbereiten, alles einstellen und sich dann um andere Dinge kümmern – der Rest passiert von selbst.“

Foto: Igor Ripak

Karriere bei AMC: Chancen für alle



AMC ist nicht nur ein kompetenter Hersteller, sondern auch ein Arbeitgeber, der Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten fördert. „Bei uns sind alle willkommen, egal welche Nationalität oder welcher Hintergrund. Wichtig ist, dass man gerne unter Menschen ist und sich fürs Kochen begeistert,“ betont Küster. Besonders stolz ist sie auf das familiäre Betriebsklima: „Unser Motto lautet ′Miteinander füreinander′, und das leben wir täglich.“

Neben flexiblen Arbeitszeiten und unbegrenzten Verdienstmöglichkeiten motiviert AMC seine Berater*innen mit besonderen Benefits: „Unsere Besten haben letztes Jahr eine Reise nach New York gemacht. Wir feiern unsere Erfolge gemeinsam,“ berichtet Küster.

Kochshows: Mehr als nur Verkaufen



Eine der Besonderheiten von AMC ist das Konzept der Kochshows. Kundinnen erleben die Produkte direkt in Aktion, sei es das fettfreie Anbraten oder das vitaminschonende Garen. „Bei unseren Hauspartys steht nicht nur das Produkt im Fokus, sondern auch das gemeinsame Kocherlebnis. Wir kommen sogar nach dem Kauf noch einmal ins Haus der Kundinnen, um die Produkte gemeinsam auszupacken, sie einzuweihen und weitere Tipps zu geben.“

Zukunftsvisionen und Innovationen



Auch nach 51 Jahren bleibt AMC innovativ. „Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um das Kochen noch einfacher und gesünder zu machen. Unser Fokus liegt nicht nur auf hochwertigen Töpfen, sondern auf einer ganzheitlichen Kochmethode,“ betont Küster.

Eine der Innovationen ist die digitale Herdplatte mit automatischer Temperaturkontrolle. „Diese Technologie macht das Kochen nicht nur komfortabler, sondern spart auch Energie. Unsere Produkte sind nicht nur hochwertig, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit bei,“ so Küster.

Foto: Igor Ripak

Appell an die Communities



AMC setzt auf Diversität und sieht große Chancen, insbesondere in migrantischen Communities. „In diesen Gruppen wird gerne gekocht und Gemeinschaft geschätzt. Wir wollen unser Team erweitern und freuen uns besonders über Bewerber*innen mit Migrationshintergrund,“ sagt Küster. „Wir haben eine sehr starke türkische Gruppe, eine österreichische Gruppe, und wir wollen jetzt eben auch eine ex-jugoslawische Gruppe aufbauen, weil auch da kocht man gerne.“

Ein Unternehmen mit Herz und Zukunft



AMC Österreich beeindruckt durch 51 Jahre Erfahrung, hochwertige Produkte und eine klare Philosophie: gesundes Kochen ohne Kompromisse. Mit innovativen Technologien, einem starken Team und einer familiären Unternehmenskultur bleibt AMC ein Vorreiter im Bereich Direktvertrieb und gesunde Ernährung. „Bei uns hat jede*r die Chance, Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden,“ schließt Küster.