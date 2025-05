Dein Handy ist voll? WhatsApp hortet heimlich deine gelöschten Fotos

Versteckte Datenfresser auf dem Smartphone: Während WhatsApp-Nutzer Nachrichten löschen, sammeln sich im Hintergrund gigabyteweise Daten an. Die Lösung ist einfacher als gedacht.

Trotz großzügiger Speicherkapazitäten moderner Smartphones – mittlerweile sind 1.000 Gigabyte keine Seltenheit mehr – kämpfen viele Nutzer in Österreich mit chronisch überfüllten Geräten. Ein häufig übersehener Verursacher ist WhatsApp, das im Hintergrund zahlreiche Dateien speichert, die über die normale Benutzeroberfläche nicht sichtbar sind. Mit gezieltem Aufräumen dieser versteckten Daten lässt sich jedoch schnell und unkompliziert Speicherplatz zurückgewinnen – ohne zusätzliche Kosten oder aufwendige Prozeduren.

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, dass in WhatsApp gelöschte Inhalte tatsächlich vollständig vom Gerät entfernt werden. In Wirklichkeit behält die Anwendung zahlreiche Mediendateien in einem für Nutzer nicht sofort ersichtlichen Bereich. Diese Ansammlung von Daten wächst über längere Zeiträume kontinuierlich an und blockiert wertvollen Speicherplatz.

Versteckte Dateien finden

Bei Android-Geräten können diese angehäuften WhatsApp-Daten über den integrierten Dateimanager eingesehen werden. Der spezifische Zugriffspfad lautet: Android > Medien > com.whatsapp > WhatsApp > Medien. Dieser Pfad kann entweder manuell navigiert oder durch eine Suchfunktion im Dateimanager nach „WhatsApp“ gefunden werden.

Dort erscheinen verschiedene Unterordner wie „Images“, „Video“, „Audio“ oder „Documents“. Diese Verzeichnisse enthalten häufig Dateien, die in der App selbst bereits als gelöscht erscheinen – darunter alte Sprachnachrichten, Bildmaterial oder Videodateien. Eine gezielte Überprüfung und Bereinigung dieser Ordner kann mehrere Gigabyte freisetzen. In Einzelfällen wurden sogar Speichergewinne von über 20 Gigabyte dokumentiert – vergleichbar mit dem Platz, den etwa 5.000 Fotos mittlerer Auflösung benötigen würden.

Weitere Optimierungen

Ergänzend zur Bereinigung dieser versteckten Ordner existieren zwei weitere effektive Methoden zur Speicheroptimierung: WhatsApp erstellt regelmäßig Sicherungskopien von Chatverläufen und Einstellungen. Diese Backups befinden sich unter dem Pfad: Android > Medien > com.whatsapp > WhatsApp > Datenbank. Auch hier können sich je nach Nutzungsintensität über die Zeit mehrere umfangreiche Dateien ansammeln. Wer keine älteren Sicherungen benötigt, kann diese entfernen.

Wichtig ist jedoch, vorher zu prüfen, ob ein aktuelles Backup in der Cloud existiert, falls die gespeicherten Informationen erhalten bleiben sollen.

In den Einstellungen von WhatsApp findet sich unter dem Menüpunkt „Chats“ die Option zur automatischen Speicherung empfangener Bilder und Videos. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, was bedeutet, dass jedes erhaltene Bild zusätzlich in der Galerie des Smartphones abgelegt wird. Dies führt rasch zu Dateiduplikaten. Eine Deaktivierung dieser Funktion spart künftig Speicherplatz.

Sämtliche beschriebenen Optimierungsmaßnahmen lassen sich ohne externe Anwendungen oder kostenpflichtige Cloud-Dienste durchführen. Es bedarf weder eines Abonnements noch eines kompletten Zurücksetzens des Geräts.

Eine systematische Ordnung im Dateimanager genügt, um das Smartphone spürbar zu entlasten – besonders bei älteren Modellen mit begrenzter Speicherkapazität (beispielsweise unter 64 GB) macht sich dieser Ansatz deutlich bemerkbar.

Alternative Messenger im Vergleich

Das Problem der versteckten Speichernutzung betrifft nicht nur WhatsApp. Andere beliebte Messenger gehen mit dieser Herausforderung unterschiedlich um: Telegram speichert Medien standardmäßig in einem eigenen App-Ordner, bietet aber im Gegensatz zu WhatsApp eine differenzierte Steuerungsmöglichkeit für jeden Chat einzeln. Nutzer können hier für jeden Kontakt oder jede Gruppe separat festlegen, ob und wo Medien gespeichert werden sollen. Zudem verfügt Telegram über eine zentrale Datenmanagement-Funktion, die große Dateien leichter auffindbar macht.

Signal verfolgt einen datenschutzorientierten Ansatz und speichert Medien verschlüsselt im App-Speicher. Besonders praktisch: Die App bietet eine automatische Löschfunktion für zeitlich begrenzte Inhalte, wodurch sich weniger versteckte Datenreste ansammeln. Dies reduziert den Bedarf an manuellem Aufräumen erheblich.

Der Facebook Messenger hingegen setzt verstärkt auf Cloud-Speicherung, wodurch weniger Daten direkt auf dem Gerät landen. Hier werden Fotos und Videos primär online gespeichert und nicht automatisch im lokalen Speicher abgelegt. Das verringert den „Datenmüll“ auf dem Smartphone selbst, macht die Inhalte aber abhängiger von einer funktionierenden Internetverbindung.