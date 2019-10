Der neue KOSMO-Bildungsguide hilft dir auf deinem Karriereweg

Der kroatische Klapa-Chor Cambi wurde 1986 gegründet. Mittlerweile gehört er zu den bekanntesten Musikgruppen Dalmatiens und hat viele nationale und internationale Preise gewonnen.

Ganze zehnmal hielten sie den Porin-Preis in den Händen. Die Verbindung aus traditionellen dalmatischen Klängen und Unterhaltungsliedern bildet eine Harmonie zwischen dalmatinischer Tradition und modernem Sound. Ihre bekanntesten Lieder sind „Krive karte“, „Od zipke do Križa“, „Lipoto moja“ und „Popucale rebatine“. Bekannt sind sie auch dafür, dass sie 2011 im Spliter Poljud-Stadion das bestbesuchte Einzelkonzert eines Klapa-Chors in der Geschichte Kroatiens gaben.

