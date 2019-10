KOSMO-Umfrage: Was denkt ihr über die Pyramiden in Bosnien-Herzegowina?

Mysterium. Die Pyramiden in Visoko (Bosnien-Herzegowina) lösen schon seit einigen Jahren hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit und in den Medien aus, an denen sich auch zahlreiche Intellektuelle beteiligen.

Sie alle haben gute Argumente zur Unterstützung der Theorie, dass es sich bei dem Berg in Visoko tatsächlich um eine alte Pyramide handelt, sowie auch zur Widerlegung dieser Theorie. Viele sind sich jedoch einig, dass diese Region eine besondere Energie ausstrahlt. Wir haben unsere Leser gefragt, was sie glauben.

Amar Delić (47)

Immobilienmakler

Ich habe mich nicht sehr mit dieser Theorie über den Berg bei Visoko beschäftigt, denn selbst viel offensichtlichere Dinge sind in Bosnien-Herzegowina zweifelhaft, geschweige denn solche, die sich nur schwer beweisen lassen. Was auch immer die Wahrheit ist, es ist gut, wenn davon auch der Staat profitiert, nicht nur Einzelne.

Sabina Bergman (58)

Floristin

Ehrlich gesagt, glaube ich, dass es wenig wahrscheinlich ist, dass es sich tatsächlich um eine Pyramide handelt. Eher ist das schon wieder ein Versuch Einzelner, auf irgendeine Art Geld und Ruhm zu gewinnen. Wenn es sich aber doch um eine Pyramide handelt, habe ich kein Vertrauen, dass sie in der richtigen Weise bewahrt wird.

Lejla Begić (26)

Betriebswirtin

Ich glaube nicht, dass es so unwahrscheinlich ist, dass es sich um eine Pyramide handelt. Wir alle wissen, dass es überall in Europa Reste alter Zivilisationen gibt. Warum sollte das in unserer Region, also in Bosnien-Herzegowina, nicht so sein?

