Diese Medikamente solltet ihr niemals zusammen mit Kaffee einnehmen!

Der morgendliche Energiekick aus der Tasse kann zum Risiko werden. Bestimmte Medikamente vertragen sich nicht mit Kaffee – mit teils dramatischen Folgen für die Gesundheit.

Für viele ist der morgendliche Kaffee ein unverzichtbares Ritual, um energiegeladen in den Tag zu starten. Doch was harmlos erscheint, kann bei der Einnahme bestimmter Medikamente zum Problem werden. Kaffee kann die Wirksamkeit von Arzneimitteln verringern oder das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen. Daher ist es wichtig zu wissen, wie Koffein – das auch in Tee vorkommt – die medikamentöse Therapie beeinflussen kann.

Besonders problematisch ist die Kombination mit Levothyroxin (Schilddrüsenhormon), einem Medikament gegen Schilddrüsenunterfunktion. Wird Kaffee unmittelbar nach der Einnahme getrunken, kann die Aufnahme des Wirkstoffs um bis zu 50 Prozent sinken. Diese dramatische Reduktion der Bioverfügbarkeit wurde in aktuellen Studien bestätigt – der Grund liegt darin, dass Koffein die Aufnahme des Schilddrüsenhormons im Darm deutlich verringert. Die Folge sind wiederkehrende Symptome wie Erschöpfung und Gewichtszunahme – trotz regelmäßiger Medikamenteneinnahme.

Ähnliches gilt für Osteoporose-Medikamente (Bisphosphonate). Sie sollten nüchtern eingenommen werden, mindestens eine halbe Stunde bevor der erste Kaffee oder das Frühstück genossen wird.

Riskante Kombinationen

Eine weitere Risikogruppe sind Erkältungs- und Grippemedikamente mit Pseudoephedrin (abschwellender Wirkstoff). Da Koffein ebenso wie diese Wirkstoffe das Nervensystem anregt, kann die Kombination Nervosität, Herzrasen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit verstärken. Besondere Vorsicht ist geboten, weil viele Erkältungspräparate bereits selbst Koffein enthalten.

Studien zeigen zudem, dass diese Kombination den Blutzuckerspiegel erhöhen kann – ein Risiko besonders für Diabetiker. Vergleichbare Effekte treten bei ADHS-Medikamenten (etwa Amphetamine) und bestimmten Asthma-Präparaten (wie Theophyllin) auf. Bei Bronchodilatatoren kann Koffein die typischen Nebenwirkungen wie Unruhe, Kopfschmerzen und Übelkeit verstärken – Ärzte empfehlen daher, koffeinhaltige Getränke während der Behandlung nur in Maßen zu konsumieren.

Bei Medikamenten für die psychische Gesundheit gestaltet sich die Situation noch komplexer. Bei SSRI-Antidepressiva wie Sertralin oder Citalopram kann sich Koffein im Magen an den Wirkstoff binden und dessen Wirksamkeit verringern. Bei älteren trizyklischen Antidepressiva nutzt die Leber dasselbe Enzym zum Abbau des Medikaments und des Koffeins. Dies verlangsamt den Stoffwechsel und kann Nebenwirkungen verstärken.

Besonders heikel ist die Situation bei Antipsychotika wie Clozapin: Hier können bereits zwei bis drei Tassen Kaffee den Medikamentenspiegel im Blut erheblich steigern und zu schwerwiegenden Komplikationen führen.

Praktische Regeln

Auch bei rezeptfreien Schmerzmitteln ist Vorsicht geboten. Viele enthalten bereits Koffein, und zusätzlicher Kaffeekonsum kann ihre Wirkung beschleunigen. Das bedeutet zwar eine schnellere Schmerzlinderung, erhöht aber gleichzeitig das Risiko von Magenreizungen – besonders wenn weitere koffeinhaltige Getränke konsumiert werden.

Koffein kann zudem den Blutdruck erhöhen und den Herzschlag für mehrere Stunden nach dem Konsum beschleunigen. Bei Personen, die Medikamente gegen Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen einnehmen, kann dies die Wirksamkeit der Arzneimittel beeinträchtigen. Das bedeutet nicht zwangsläufig einen Verzicht auf Kaffee, aber es ist wichtig, die Reaktionen des Körpers zu beobachten und gegebenenfalls den Konsum zu reduzieren oder auf koffeinfreie Alternativen umzusteigen.

Für den sicheren Umgang mit Medikamenten und Kaffee gibt es einige grundlegende Regeln: Schilddrüsen- und Osteoporose-Präparate sollten stets mit Wasser auf nüchternen Magen eingenommen werden – erst nach mindestens 30 Minuten darf der erste Kaffee folgen, um eine optimale Wirkung zu gewährleisten. Bei Erkältungs-, Asthma- oder ADHS-Medikamenten ist besondere Vorsicht geboten, da Koffein die Nebenwirkungen verstärken kann.

Wer Antidepressiva, Antipsychotika oder Blutdruckmedikamente einnimmt, sollte ärztlichen Rat einholen. Achten Sie auf Warnsignale wie innere Unruhe, Schlafprobleme oder Herzrasen. Da jeder Mensch unterschiedlich auf Koffein reagiert, ist es ratsam, ein individuell verträgliches Gleichgewicht zu finden.

Im Zweifelsfall kann ein kurzes Gespräch mit dem Arzt oder Apotheker größere Probleme verhindern.