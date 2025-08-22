Pensionistenausweis wird kostenpflichtig? Das steckt dahinter

Für 34 Euro versprechen Betrüger im Netz einen Pensionistenausweis mit zahlreichen Vergünstigungen. Die Masche mit den gefälschten Dokumenten hat nur einen Haken.

Vorsicht vor Betrug

Im Internet werden Pensionistenausweise für 34 Euro angeboten, die angeblich zahlreiche Ermäßigungen versprechen. Die Plattform „Watchlist Internet“ warnt jedoch eindringlich vor diesem Angebot, da es sich um gefälschte Dokumente handelt, die mit dem offiziellen österreichischen Pensionistenausweis nichts gemein haben. Betroffen sind insbesondere die Webseiten „pensionistenausweis.at“ und „pensionistenausweis.com“. Obwohl diese Angebote nicht aktiv beworben werden, stoßen Suchende nach dem österreichischen Pensionistenausweis schnell auf diese fragwürdigen Seiten.

Die aktuellen Warnungen der Watchlist Internet verstärken sich, da immer mehr Betroffene auf diese Masche hereinfallen. Die Betrüger versuchen, ihren selbst gestalteten Ausweisen durch die Verwendung der Europaflagge und des europäischen Sternenkranzes einen offiziellen Anstrich zu verleihen. Während die Fake-Variante auf der ersten Webseite 34 Euro kostet, verlangt die .com-Seite immerhin noch 29 Euro. Trotz unterschiedlicher optischer Gestaltung verfolgen beide Plattformen dasselbe Geschäftsmodell mit identischen Inhalten. Ein bemerkenswerter Unterschied: Die .at-Version bietet ihre Texte sowohl auf Deutsch als auch auf Ungarisch an. Zudem vertreibt der Verantwortliche als zweites Standbein auch gefälschte Presseausweise.

Falsche Versprechen

Was bringt ein solcher gefälschter Pensionistenausweis überhaupt? Die Betreiber locken mit einer umfangreichen Liste vermeintlicher Vergünstigungen – von Burgen und Schlössern über Bäder und Museen bis hin zu Bergwerken, Zoos, Skigebieten und Minigolfanlagen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass es sich lediglich um unverbindliche Vorschläge handelt, nicht um garantierte Ermäßigungen. Ob der Ausweis tatsächlich irgendwelche Vorteile bietet, ist äußerst fraglich. Von einem Kauf über diese Webseiten ist daher dringend abzuraten – besonders angesichts der Tatsache, dass der echte Pensionistenausweis völlig kostenfrei erhältlich ist.

Kostenloser Original-Ausweis

Die österreichischen Pensionen werden jährlich angepasst, auch für das kommende Jahr sind Erhöhungen geplant. Um Pensionistinnen und Pensionisten finanziell zu entlasten, gibt es den offiziellen Pensionistenausweis, der zahlreiche Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen ermöglicht. Alle neuen Pensionsberechtigten mit Wohnsitz im Inland erhalten diesen Ausweis automatisch per Post – völlig kostenlos. Der Ausweis ist grundsätzlich unbefristet gültig, bei befristeten Pensionen wird er entsprechend zeitlich begrenzt ausgestellt. Mit diesem Dokument können Pensionisten vielfältige Ermäßigungen nutzen, etwa bei Eintrittspreisen, Fahrtkosten, Freizeitangeboten, Museen, Schwimmbädern und Skigebieten.

Wichtig zu wissen: Der offizielle Ausweis wird ausschließlich automatisch zugestellt und ist nicht käuflich zu erwerben. Der echte Pensionistenausweis ist nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis gültig – ein wichtiges Merkmal, das die gefälschten Varianten nicht bieten können. Pensionistinnen und Pensionisten, die im Ausland leben, erhalten grundsätzlich keinen österreichischen Pensionistenausweis.