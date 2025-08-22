NEOS-Politiker tritt zurück: 13-Jährige missbraucht?

Ein steirischer NEOS-Funktionär steht im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Nach der Anzeige einer 13-Jährigen erhärtet sich der Verdacht auf ein Sexualdelikt.

Die Staatsanwaltschaft Graz führt derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen einen steirischen NEOS-Politiker wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Wie die Behörde am Freitag bestätigte, hat sich der Anfangsverdacht mittlerweile erhärtet. Auslöser der Ermittlungen war die Anzeige eines erst 13-jährigen Mädchens. Zum genauen Zeitpunkt der Anzeigenerstattung machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben, betonte jedoch, dass die Untersuchungen „schon seit einiger Zeit“ im Gange seien.

Nähere Details zum Fall hält die Staatsanwaltschaft zurück und bestätigt lediglich, dass es sich beim Beschuldigten um einen Parteipolitiker handelt. Aus Datenschutzgründen werden keine weiteren Informationen zum Ermittlungsstand bekannt gegeben. Laut Informationen der „Kleinen Zeitung“ soll der Verdächtige das Mädchen über eine Internetplattform kennengelernt und anschließend sexuelle Handlungen mit ihr vollzogen haben. Im Laufe des Freitagvormittags wurde bekannt, dass die Ermittlungen einen Funktionär der liberalen NEOS-Partei betreffen.

Partei-Reaktion

Die Bundespartei der NEOS reagierte umgehend mit einer offiziellen Stellungnahme: „NEOS haben heute früh (22. August 2025, Anm.) Kenntnis über eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Funktionär unserer Partei in der Steiermark erlangt. Wir nehmen diese Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Konsequenzen eingeleitet. Der betreffende Funktionär hat von sich aus seine Mitgliedschaft beendet und sämtliche Funktionen in seiner Rolle als NEOS-Vertreter per sofort zurückgelegt. Die nächsten Schritte obliegen nun den ermittelnden Behörden.

Bis zur Klärung der schwerwiegenden Vorwürfe gilt für den Betroffenen die Unschuldsvermutung.“

Nach österreichischem Strafrecht sind sexuelle Handlungen mit Personen unter 14 Jahren grundsätzlich strafbar und werden als schwere Sexualdelikte eingestuft. Die Ermittlungsverfahren in solchen Fällen werden besonders sensibel geführt, um die betroffenen Minderjährigen zu schützen.