Überraschung auf Platz 1: Europas schönster See liegt auf dem Balkan

Jenseits der überlaufenen Touristenpfade verbergen sich Europas wahre Schätze. Ein neues Ranking enthüllt nun die schönsten Orte, die noch nicht jeder kennt.

Abseits der ausgetretenen Pfade locken in Europa zahlreiche Juwelen, die noch nicht im Rampenlicht des Massentourismus stehen. Wer Paris und Rom bereits kennt oder den überfüllten Sehenswürdigkeiten entfliehen möchte, findet im aktuellen Ranking von Time Out wahre Entdeckungen: Destinationen, die trotz ihrer Schönheit noch im Verborgenen schlummern und gerade deshalb einen Besuch verdienen. Das 2025er Ranking basiert auf einer redaktionellen Recherche nach außergewöhnlichen Orten abseits des Massentourismus.

Im Zentrum Europas thront der Bleder See als Spitzenreiter der schönsten europäischen Reiseziele. Das smaragdgrüne Gewässer wird von einer majestätischen Bergkulisse umrahmt, während in seiner Mitte eine kleine Insel mit pittoresker Kirche zum Blickfang wird. Darüber erhebt sich die mittelalterliche Burg von Bled, die wie aus einem Märchenbuch entsprungen wirkt. Dieses slowenische Naturjuwel hat sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt und bleibt vom Massenansturm bislang verschont.

Atemberaubende Naturwunder

Ein faszinierendes Naturschauspiel erwartet Sie am Giant’s Causeway (Damm des Riesen) in Nordirland. Hier formen etwa 40.000 imposante Basaltsäulen eine surreale Landschaft, die sich von den Klippen bis ins Meer erstreckt. Der Volksmund erzählt, dass der Riese Finn McCool diese steinerne Brücke nach Schottland erschaffen hat. Beim Erkunden dieser außergewöhnlichen Formation spürt man die elementare Kraft der Natur in ihrer reinsten Form.

Für Liebhaber türkisfarbener Gewässer ist die Blue Lagoon auf Comino ein Muss. Zwischen schroffen Kalksteinfelsen und sanften Hügeln erstrahlt das kristallklare Wasser in einem nahezu unwirklichen Blauton. Ab 2025 wird eine vorherige Online-Registrierung für alle Besucher verpflichtend – eine Maßnahme zur besseren Steuerung des Besucherandrangs und zum Schutz des Naturparadieses. Ob beim Schwimmen, Schnorcheln oder einfach nur beim Entspannen am Ufer – dieses Naturparadies verzaubert jeden Besucher.

Verborgene Schätze

Amsterdam mag zwar kein Geheimtipp sein, doch die Grachten der niederländischen Hauptstadt bieten ein unvergessliches Erlebnis. Wenn die Bäume entlang der Kanäle in unzähligen Lichtern funkeln und sich die jahrhundertealten Häuserfassaden im Wasser spiegeln, entsteht eine filmreife Atmosphäre. Besonders im Winter zeigt sich die Prinsengracht von ihrer magischen Seite – mit etwas Glück können Sie sogar auf dem zugefrorenen Kanal Schlittschuh laufen.

Der Peak District zwischen Manchester und Sheffield ist ein Eldorado für Naturfreunde und Wanderbegeisterte. Dieser britische Nationalpark beeindruckt mit einer vielfältigen Landschaft aus markanten Sandsteinformationen, weitläufigen Tälern und sanften Hügelketten. Ein dichtes Netz an Wanderwegen erschließt diese beeindruckende Szenerie für Anfänger wie für erfahrene Wanderer. Hier offenbart sich Englands wilde Seite in ihrer ganzen Pracht.

Diese außergewöhnlichen Destinationen zeigen, dass Europa weit mehr zu bieten hat als die klassischen Touristenmagnete. Die komplette Top-11-Liste umfasst: Bleder See in Slowenien, Giant’s Causeway in Nordirland, Blue Lagoon auf Comino in Malta, Prinsengracht in Amsterdam, Peak District in England, norwegische Fjorde, Motovun in Kroatien, Unité d’Habitation (Le Corbusier-Wohnkomplex) in Marseille, Gospa od Skrpjela (Felseninsel) in Perast in Montenegro sowie Zermatt und das Matterhorn in der Schweiz.

Time Out hat eine Sammlung echter Geheimtipps zusammengestellt, die selbst erfahrenen Europareisenden noch unbekannt sein dürften.