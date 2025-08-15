6-Jährige aus Erlebnisbad entführt und vergewaltigt – Täter flüchtig

Ein sechsjähriges Mädchen verschwand am Samstag spurlos aus einem Freizeitbad in Rust. Erst nach Stunden wurde das Kind mehrere Kilometer entfernt aufgefunden. Die Ermittlungsbehörden suchen nun nach einem Mann, der im Verdacht steht, das Mädchen sexuell missbraucht zu haben.

📍 Ort des Geschehens

Der Vorfall ereignete sich im Erlebnisbad Rulantica des Europa-Park Resorts. Nach Angaben der Polizei wurde das Kind gegen 20.20 Uhr von einem Unbekannten in den Innenbereich der Anlage gelockt und anschließend in ein nahegelegenes Waldstück gebracht.

⇢ Mädchen aus Schwimmbad gelockt und von Balkaner missbraucht!



Ein Zeuge entdeckte das Mädchen gegen 22.20 Uhr im Waldgebiet in Kappel-Grafenhausen, rund fünf Kilometer vom Erlebnisbad entfernt. Sie trug zu diesem Zeitpunkt lediglich Badeschuhe, ein hellblaues Bikinioberteil und eine rosa Badehose. Das Kind hatte sich alleine durch den Wald gekämpft und musste zwei Stunden lang Qualen durchstehen. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf eine Vergewaltigung, das Kind sei äußerlich nicht schwerer verletzt worden, gelte aber als traumatisiert.

Tatverdächtiger identifiziert

Dank Aufnahmen der Überwachungskameras konnte ein 31-jähriger rumänischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er soll das Kind zu sexuellen Handlungen gedrängt haben.

Die Justiz erließ inzwischen einen Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch eines Kindes. Der Beschuldigte war bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten, allerdings nicht im Zusammenhang mit Sexualdelikten. Die Polizei hat eine internationale Fahndung eingeleitet, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann bereits wieder in Rumänien aufhält.

Eine Vertreterin des Europa-Parks bestätigte, dass sich der Vorfall im Rulantica-Bad zugetragen hat. Der Freizeitpark steht in engem Kontakt mit den Ermittlern.

Polizeiliche Ermittlungen

Der Geschäftsführer des Europaparks, Michael Mack, teilte mit, dass man sich um die Eltern des betroffenen Kindes gekümmert habe. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras wurden den Behörden übergeben, was zur Identifizierung eines Verdächtigen führte.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Offenburg geführt. Die Polizei bittet Personen, die am Samstag zwischen 20.20 Uhr und 22.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.