Baby-Paradies: Dragana Mirkovic lässt ungeborene Enkelin bereits in Luxus schwelgen

Luxus-Ausstattung für die noch ungeborene Enkelin: Dragana Mirkovic greift tief in die Tasche und verwandelt das Babyzimmer in ein kleines Paradies.

Dragana Mirkovic investierte bereits 15.000 Euro in die Erstausstattung für ihre Enkelin. Die Sängerin hat damit begonnen, das Babyzimmer in der Belgrader Wohnung ihres Sohnes Marko und dessen Partnerin Melani Dimitrijevic luxuriös einzurichten.

Die Vorfreude auf den Familienzuwachs ist im Hause Bijelic-Mirkovic unübersehbar. Während Toni Bijelic, der werdende Großvater, bereits eine Wohnung in einer der exklusivsten Gegenden Belgrads für das junge Paar organisiert hat, kümmert sich Dragana mit Begeisterung um die Inneneinrichtung für die kleine Prinzessin.

Großzügige Babyausstattung

Wie aus dem Umfeld der Familie zu erfahren ist, verbringt die Sängerin derzeit viel Zeit mit der Auswahl von Babyartikeln. Für das Zimmer in der neuen Wohnung hat sie bereits sämtliche Möbelstücke bestellt. Auch ein hochwertiger Kinderwagen, ein Autositz und zahlreiche weitere Babyutensilien wurden von ihr ausgesucht.

Die Schwangerschaft von Melani Dimitrijevic wurde erst kürzlich öffentlich bekannt, nachdem das Paar das Geschlecht des Babys erfahren hatte. Die Familie zeigt sich überglücklich über den erwarteten Nachwuchs.

Familiäre Prioritäten

Die für ihre Familienbezogenheit bekannte Künstlerin hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihr Sohn Marko und Tochter Manuela in ihrem Leben sind. Die Sängerin betrachtet die Rolle der Großmutter nun als eine der schönsten Aufgaben ihres Lebens und bereitet bereits eine Reihe von Luxusgeschenken vor, mit denen sie ihre Enkelin direkt nach der Geburt verwöhnen möchte.

Mitte Juni gaben sich Marko Bijelic und seine Auserwählte das Jawort – fernab der Öffentlichkeit und unter strengster Geheimhaltung. Die ersten Fotos, die anschließend in den sozialen Netzwerken auftauchten, offenbarten eine wahre Märchenhochzeit.

Obwohl Dragana angedeutet hatte, dass eine große Familienfeier bevorstehe, gelang es der Familie Bijelic bis zuletzt, Datum und Ort der Trauung geheim zu halten.

Die Feierlichkeiten waren bis ins kleinste Detail im Stil königlicher Eleganz arrangiert. Die Zeremonie fand im prachtvollen Garten des Familienschlosses Ebenfurth statt. Die Dekoration war von royalen Akzenten in Weiß- und Goldtönen geprägt, liebevoll inszeniert mit sorgfältig platzierten Details. Als zentrales Gestaltungselement zierten die Initialen des Brautpaares – M & M – die Szenerie.