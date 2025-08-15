Frau baumelt von Riesenrad: Mitarbeiter klettert ohne Seil zur Rettung (VIDEO)

Zwischen Himmel und Erde – als eine Frau aus ihrer Riesenrad-Gondel stürzt, wird ein Parkmitarbeiter in Indien zum Helden ohne Sicherungsseil.

In einem Freizeitpark in Bhatapara, Chhattisgarh (indischer Bundesstaat), ereignete sich ein Vorfall, der leicht in einer Tragödie hätte enden können. Eine Besucherin verlor den Halt und stürzte teilweise aus ihrer Gondel, während das Riesenrad in Bewegung war.

📍 Ort des Geschehens

Die kritischen Momente wurden in einem auf Instagram veröffentlichten Video festgehalten. Die Aufnahmen zeigen, wie die Frau verzweifelt außerhalb der Kabine hängt und mit aller Kraft versucht, sich wieder hineinzuziehen. Als sich die Gondel kurzzeitig auf Höhe der Einstiegsplattform befindet – ein möglicher Rettungsmoment – setzt sich das Fahrgeschäft erneut in Bewegung. Statt in Sicherheit gebracht zu werden, wird die Frau wieder in die Höhe befördert, wodurch sich ihre gefährliche Lage weiter verschärft.

Dramatische Rettungsaktion

In dieser lebensbedrohlichen Situation bewies ein Angestellter des Parks außergewöhnlichen Mut. Er erkannte den Ernst der Lage und handelte sofort: Ohne Sicherungsausrüstung kletterte er entschlossen an der Metallkonstruktion des Riesenrads empor. Er erreichte die in Not geratene Frau, ergriff ihre Hand und sicherte sie.

Mit seiner Unterstützung und der Hilfe weiterer Anwesender gelang es der Frau schließlich, sich in eine tiefer gelegene Kabine zu retten. Erstaunlicherweise überstand sie den Vorfall ohne Verletzungen.

Behörden leiten Ermittlungen ein

Nachdem das Video des Vorfalls in den sozialen Medien für großes Aufsehen sorgte, haben die lokalen Behörden in Bhatapara Ermittlungen zur Sicherheit des Freizeitparks eingeleitet. Die dramatischen Aufnahmen warfen Fragen über die Sicherheitsvorkehrungen bei den Fahrgeschäften auf.

Kritik an Sicherheitsmaßnahmen

Das Video des Vorfalls löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. In den Kommentaren wird besonders der selbständige Einsatz des Parkmitarbeiters gewürdigt. Die meisten Nutzer sind überzeugt: Ohne sein beherztes Eingreifen hätte der Zwischenfall fatale Folgen haben können.

Gleichzeitig wird neben der Rettungsaktion auch die mangelnde technische Überprüfung der Fahrgeschäfte kritisiert. Zahlreiche Kommentare fordern strengere Kontrollen und warnen vor der Nutzung von Attraktionen ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen.