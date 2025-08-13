Autobahn: Mann rettet drei Serbinnen aus brennendem Auto (VIDEO)

Ein mysteriöser Retter, der sich nur als Konstantin vorstellte, bewahrte drei Frauen vor dem Flammentod – und verschwand, bevor sie sich bedanken konnten.

Drei Frauen verdanken ihr Leben einem mysteriösen Retter, der im entscheidenden Moment zur Stelle war. Auf der Autobahn nahe Razanj (Stadt in Serbien) entwickelte sich ein alltäglicher Heimweg zu einem lebensgefährlichen Drama. Der alte Peugeot der Freundinnen fing plötzlich Feuer und stand binnen Minuten vollständig in Flammen. In dieser aussichtslosen Lage erschien wie aus dem Nichts ein Unbekannter, der die Serbinnen aus dem brennenden Fahrzeug zog. Der Mann, der sich nur als Konstantin vorstellte, rettete nicht nur die drei Frauen, sondern barg auch ihr gesamtes Gepäck aus dem Kofferraum – bevor er spurlos verschwand.

Dramatische Rettungsaktion

Wie eine der Geretteten gegenüber dem Portal „Jugmedia“ schildert, hatte der aufmerksame Helfer bereits zuvor Anzeichen für Probleme am Fahrzeug bemerkt. Die Frauen wurden durch Lichtsignale eines hinter ihnen fahrenden Autos irritiert. Nach etwa 500 Metern überholte der Fahrer sie, zwang sie durch ein riskantes Manöver zum Anhalten auf dem Pannenstreifen. „Wir nahmen einen Brandgeruch wahr und sahen leichten Rauch aufsteigen. Wir vermuteten zunächst nur einen überhitzten Motor. Konstantin riss unsere Türen auf und drängte uns energisch, das Fahrzeug zu verlassen. Er forderte uns auf, Abstand zu halten“, berichtet die Frau. Anschließend öffnete er den Kofferraum und begann in atemberaubendem Tempo, die persönlichen Gegenstände der Frauen aus dem Auto zu retten.

Spurloser Held

„Das Feuer hatte bereits das gesamte Fahrzeug erfasst, dichter Rauch quoll heraus, doch er gab nicht auf. Plötzlich verschwand er in den Flammen, und wir fürchteten das Schlimmste.“ Doch wie in einer dramatischen Filmszene tauchte Konstantin unverletzt aus dem Flammenmeer auf. „Das ist nichts, Hauptsache, euch geht es gut“, beruhigte er die geschockten Frauen. Während sie gemeinsam auf Feuerwehr und Rettungsdienst warteten, wechselten sie einige Worte. Doch mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte verschwand der Retter – ohne Abschied und ohne Kontaktdaten zu hinterlassen. „Trotz der extremen Situation bedauern wir vor allem, dass wir uns nicht bei ihm bedanken konnten. Er hat uns buchstäblich das Leben gerettet“, erklärt Jana K.

„Die Hitze hätte die Türverriegelung blockieren können, und wir wären möglicherweise verbrannt. Von Fahrzeugtechnik verstehen wir nichts – außer zu fahren“, gestehen die Frauen und richten einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit:

„Bitte helft uns, unseren Retter und Helden ausfindig zu machen.“

Behörden ermitteln

Die serbische Polizei hat den Vorfall auf der Autobahn nahe Ražanj inzwischen bestätigt und ermittelt derzeit, um den unbekannten Retter namens Konstantin ausfindig zu machen. Die Behörden bitten Zeugen, sich zu melden, damit die Identität des Helfers geklärt werden kann und die Frauen ihm danken können. Die dramatische Rettungsaktion wurde von mehreren Augenzeugen beobachtet, die den Ablauf der Ereignisse bestätigten. Die drei Frauen appellieren weiterhin öffentlich, ihren Lebensretter zu finden, da er nach der Ankunft der Feuerwehr spurlos verschwand und bislang keine Hinweise zu seiner Identität vorliegen.