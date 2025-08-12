Autobahn-Drama: Eltern vergessen Kind an Tankstelle

Eine Familie aus Baden-Württemberg erlebte auf ihrer Urlaubsfahrt nach Österreich einen Schreckmoment, als sie an einer bayerischen Autobahnraststätte unbeabsichtigt ihren zehnjährigen Sohn zurückließ.

Während eines Tankstopps an der A8 bei Holzkirchen suchte der Junge die Toilette auf, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Die Eltern setzten ihre Reise anschließend fort – in dem Glauben, beide Kinder seien an Bord. Der zweite Sohn schlief zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug.

Fehlen entdeckt

Erst nach etwa 30 Minuten Fahrzeit bemerkten die Eltern mit Entsetzen, dass eines ihrer Kinder fehlte. In ihrer Aufregung kontaktierten sie umgehend die Polizei. Die Beamten konnten die besorgten Eltern jedoch rasch beruhigen: Der zurückgelassene Zehnjährige hatte sich selbständig an das Tankstellenpersonal gewandt, welches wiederum die Ordnungshüter verständigte.

Gelassener Junge

Der Junge durfte anschließend im Polizeiwagen zur Dienststelle mitfahren, wo ihn seine Eltern später abholten.

Laut Polizeiangaben meisterte der junge Urlauber die ungewöhnliche Situation mit bemerkenswerter Gelassenheit.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Eine strafrechtliche Verfolgung der Eltern wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ist nach Angaben der Polizei nicht geplant. Da das Kind unverletzt blieb und sich eigenständig Hilfe suchte, sehen die Beamten von weiteren rechtlichen Schritten ab. Die kurzzeitige Trennung wird als unglücklicher Zwischenfall eingestuft, der glimpflich ausging.