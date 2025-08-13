Hier gibt es bis zu 50 Grad am Tag und 35,6 Grad in der Nacht!

Israel erlebt derzeit eine landesweite Hitzewelle, die am Mittwoch ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen soll. Meteorologen prognostizieren für mehrere Regionen im Landesinneren, insbesondere im Jordantal, Temperaturspitzen von bis zu 50 Grad Celsius. Besonders bemerkenswert: Am Berg Sodom am Ufer des Toten Meeres wurde in der Nacht zum Mittwoch ein historischer Wert gemessen. Die Temperatur sank dort nicht unter 36,6 Grad – die höchste jemals registrierte Nachttemperatur in dieser Region. Der bisherige Rekordwert lag bei 35,5 Grad.

📍 Ort des Geschehens

Offizielle Bestätigung der Rekordtemperatur

Die israelische Wetterbehörde bestätigte die außergewöhnliche Messung als offiziellen Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnungen. Der meteorologische Dienst Israels ordnete das Ereignis als außergewöhnliches Wetterereignis ein, das den bisherigen Rekord deutlich übertraf.

⇢ 40-Grad-Hölle am Balkan – Wetterdienst schlägt Alarm



Geografische Besonderheit

Das Tote Meer befindet sich am tiefsten zugänglichen Punkt der Erdoberfläche, rund 430 Meter unter dem Meeresspiegel. Der nach der biblischen Ortschaft benannte Berg Sodom liegt am südwestlichen Ufer dieses Gewässers. Die extreme Hitze betrifft aktuell weite Teile Israels.

Die Gesundheitsbehörden des Landes veröffentlichen regelmässig Warnhinweise und empfehlen der Bevölkerung, Aufenthalte im Freien nach Möglichkeit zu vermeiden und sich in kühlen Innenräumen aufzuhalten. Angesichts der anhaltenden Hitzewelle warnen die Behörden regelmäßig vor den Risiken extremer Temperaturen.