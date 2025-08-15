„Lieber durchfallen als putzen“: Syrer tricksen bei Deutschtests

Deutschkurse als Hindernis statt Hilfe? Eine brisante AMS-Studie enthüllt, wie manche Geflüchtete bewusst Sprachprüfungen sabotieren, um Niedriglohnjobs zu vermeiden.

Laut einer aktuellen Erkenntnis des Arbeitsmarktservice (AMS) scheitern manche Flüchtlinge bewusst in Deutsch-Schulungen, um nicht in schlecht vergütete Arbeitsverhältnisse vermittelt zu werden. Diese Sprachbarriere, eigentlich als Integrationsschlüssel gedacht, entwickelt sich nun zum Hindernis für die Arbeitsvermittlung. Zahlreiche Geflüchtete täuschen demnach mangelnde Sprachkenntnisse vor und sabotieren gezielt ihre Schulungsmaßnahmen, um Tätigkeiten zu entgehen, deren Entlohnung unter den ohnehin gewährten Sozialleistungen liegt.

In der neuen Studie „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ wird auf Seite 122 das „zentrale Problem der niedrigen Löhne“ thematisiert. Konkret wird eine syrische Befragte zitiert, die in ihrem Heimatland Medizin studierte und in der Türkei als Kinderärztin praktizierte. Sie kritisiert die gängige Praxis, syrische Frauen ungeachtet ihrer tatsächlichen Qualifikationen vorschnell für niedrig qualifizierte Reinigungstätigkeiten vorzusehen.

Die Studie dokumentiert ihre Aussage, wonach manche Personen absichtlich in Deutschkursen versagen, um solchen Beschäftigungen zu entgehen. Das Kernproblem seien dabei unzureichende Löhne, die den Lebensunterhalt nicht decken könnten.

Bildungsniveau der Geflüchteten

Allerdings stellt die unzufriedene Medizinerin eher eine Ausnahme dar. Aktuelle Erhebungen des Österreichischen Integrationsfonds zeigen, dass zwei Drittel der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten Alphabetisierungsbedarf haben, wobei 44 Prozent vollständige Analphabeten sind.

Das Bildungsdefizit wird durch weitere AMS-Erkenntnisse bestätigt: 30 Prozent der Flüchtlinge besitzen auch eineinhalb Jahre nach der Registrierung in Österreich keinerlei Deutschkenntnisse. Viele Geflüchtete waren vor ihrer Ankunft jahrelang in Transitländern und können teilweise nicht einmal ihre Muttersprache lesen. Befragungen ergaben, dass das Hauptproblem weniger mangelnde Motivation als vielmehr ein grundlegendes Bildungsdefizit ist.

Die geringe Bereitschaft vieler Geflüchteter, gering qualifizierte Tätigkeiten anzunehmen, könnte auch damit zusammenhängen, dass sie ohne Erwerbstätigkeit automatisch finanzielle Unterstützung erhalten. Das AMS relativiert diese Einschätzung jedoch und betont: „Sowohl Arbeitslosengeld als auch Mindestsicherung sind variable Größen, die von zahlreichen Faktoren abhängen, insbesondere von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen.“

Schwierige Sanktionierung

Sanktionen gegen diese Praxis erweisen sich als schwierig. Die bewusste Verweigerung von Deutschkursen scheint eine neue Strategie zu sein, um unerwünschte Arbeitsverhältnisse zu vermeiden.

Das AMS relativiert die Bedeutung des Phänomens: „Wahrscheinlich gibt es vereinzelte Fälle, aber als wahrnehmbares Phänomen existiert dies nicht.“ Gleichzeitig räumt die Behörde widersprüchlich ein: „Eine Sanktion ist nur möglich, wenn eindeutig nachgewiesen werden kann, dass jemand den Prüfungserfolg absichtlich vereitelt hat.“ Die Behörde betont, dass absichtliches Durchfallen schwer nachzuweisen sei und Sanktionen nur bei eindeutigem Beweis erfolgen können.

Aufschlussreich wäre die Anzahl der Personen, denen aufgrund gescheiterter Deutschkurse das Arbeitslosengeld gestrichen wurde.

Die Antwort des AMS hierzu: „Auswertungen zu Sperren können wir erst ab Donnerstag nächster Woche wieder zur Verfügung stellen.“