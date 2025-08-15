Feuer-Drama in FKK-Anlage: Kinder bei Hüttenbrand verletzt

Ein nächtlicher Knall, Flammen an einer Wohnhütte und sieben Verletzte – hinter dem Brand in Alkoven steckt laut Ermittlern wohl keine Absicht.

Nach neuen Erkenntnissen der Polizei zum Brand in Alkoven wurde das Feuer vermutlich nicht absichtlich gelegt. Die Ermittler gehen stattdessen von fahrlässiger Brandverursachung aus, wobei die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Die Behörden bestätigen, dass der Vorfall nach derzeitigem Stand als Folge fahrlässiger Brandverursachung eingestuft wird, während die genauen Umstände noch untersucht werden. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Freitag wurden insgesamt sieben Personen verletzt, darunter vier Minderjährige.

📍 Ort des Geschehens

Ein lauter Knall riss mehrere Gäste einer Erholungsanlage in Alkoven gegen ein Uhr nachts aus dem Schlaf. Sie bemerkten sofort einen Feuerschein an einer der Wohnhütten, in deren Obergeschoss ein Vater mit seinen zwei Kindern nächtigte. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Alkoven, Michael Baumann, erklärte: „Der Vater hat den Brand bemerkt, seine beiden Kinder aufgeweckt und aus der Hütte gebracht, bevor sich Feuer und Rauch noch weiter ausgebreitet haben.“

Schnelle Reaktion

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte der Vater mit einem Feuerlöscher, die Flammen einzudämmen. Die alarmierte Feuerwehr konnte schließlich verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Hütten übergriff. Die Feuerwehr Alkoven betont, dass die rasche Alarmierung und das beherzte Eingreifen des Vaters entscheidend dazu beigetragen haben, Schlimmeres zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Brandherd im Außenbereich der betroffenen Unterkunft.

Verletzte Personen

Der 45-jährige Familienvater aus Wels und seine beiden Kinder erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. In einer angrenzenden Hütte wurden zudem ein 31-jähriger Wiener sowie zwei weitere Kinder verletzt. Die Einsatzkräfte empfehlen Rauchmelder als wichtige Maßnahme für die frühzeitige Erkennung von Bränden, um in ähnlichen Situationen schnell reagieren zu können.