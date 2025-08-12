Pilot verliert Kontrolle: Flugzeug rast in geparkte Maschinen

Ein Kleinflugzeug kollidierte am Montag, 11. August, gegen 14 Uhr Ortszeit bei der Landung am Kalispell City Airport in Montana mit mehreren geparkten Maschinen, wodurch ein Feuer ausbrach. Wie die Behörden mitteilten, verlor der Pilot bei dem Vorfall die Kontrolle über sein Fluggerät, kam von der Landebahn ab und prallte gegen mehrere abgestellte Flugzeuge.

Die Flammen griffen auch auf die umliegende Grasfläche über, konnten jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Augenzeugen berichteten, dass die Maschine aus südlicher Richtung am Ende der Piste aufsetzte und in ein weiteres Flugzeug schleuderte. Die Insassen konnten sich selbständig aus dem Wrack befreien. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort medizinisch versorgt.

Unglücksflugzeug identifiziert

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine Socata TBM 700, ein einmotoriges Turboprop-Modell aus dem Jahr 2011. Die Maschine ist auf die Firma Meter Sky LLC aus Pullman in Washington zugelassen. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich vier Personen an Bord.

Ähnliche Vorfälle

Der Luftfahrtsicherheitsexperte Jeff Guzzetti erklärte, dass Kollisionen zwischen kleinen Flugzeugen und geparkten Maschinen keine Seltenheit seien und mehrmals jährlich vorkämen. Erst im Februar dieses Jahres hatte sich ein ähnlicher Vorfall in Arizona ereignet, bei dem das Flugzeug des Sängers Vince Neil mit einer geparkten Maschine zusammenstieß.

Bei diesem Unglück kam eine Person ums Leben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern in diesem Fall noch an.