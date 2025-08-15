Wirtz, Osimhen, Cunha: Die spektakulärsten Transfer-Coups des Sommers

Der Transfermarkt glüht: Rekordbeträge fließen, Stars wechseln die Vereine und Saudi-Arabien mischt kräftig mit. Die spektakulärsten Deals im Überblick.

Viele Klubs haben ihre Vorhaben bisher erfolgreich umgesetzt. Im Folgenden präsentieren wir die zehn teuersten und spektakulärsten Transfers der bisherigen Transferperiode.

Benjamin Sesko hat seinen Wechsel zu Manchester United für 85 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen offiziell vollzogen. Der slowenische Nationalstürmer, der in der vergangenen Saison 21 Tore in 45 Pflichtspielen für RB Leipzig erzielte und damit der erfolgreichste U23-Torschütze der fünf europäischen Topligen war, unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2030. Bei den Red Devils trägt er die Rückennummer 30, die er bereits bei Red Bull Salzburg getragen hatte.

Victor Osimhen trägt künftig das Trikot von Galatasaray Istanbul. Der türkische Spitzenklub überweist zunächst 40 Millionen Euro, weitere 35 Millionen folgen im kommenden Jahr. Zusätzlich sicherte sich SSC Neapel eine Weiterverkaufsbeteiligung von 10 Prozent sowie erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Interessant: Der Vertrag enthält eine Klausel, die einen Wechsel zu einem italienischen Konkurrenten für die nächsten zwei Jahre ausschließt.

Matheus Cunha verlässt die Wolverhampton Wanderers und unterschreibt bei Manchester United einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der Deal wurde finalisiert, nachdem die Red Devils Anfang der Woche die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 62,5 Millionen Pfund aktivierten. Cunha ist die erste Neuverpflichtung des Premier-League-Giganten in dieser Transferperiode.

Arabische Investitionen

Auch Saudi-Arabien mischt auf dem Transfermarkt kräftig mit: Mateo Retegui, Torschützenkönig der Serie A, wechselt für 67 Millionen Euro zu Al-Qadsiah und belegt damit Platz acht der teuersten Sommertransfers. Nach einer beeindruckenden Saison bei Atalanta Bergamo mit 25 Treffern verabschiedet sich der italienische Nationalspieler in die Wüste. Sein Gehalt versechsfacht sich auf stolze 20 Millionen Euro pro Spielzeit.

Viktor Gyokeres verstärkt künftig das Offensivspiel des FC Arsenal.

Liverpools Rekorde

Die englischen Klubs dominieren einmal mehr das Transfergeschehen, wobei Liverpool bislang die beiden kostspieligsten Neuzugänge präsentiert. Für Florian Wirtz überwiesen die Reds die atemberaubende Summe von 125 Millionen Euro an Bayer Leverkusen. Der deutsche Ausnahmekönner sprengt damit alle bisherigen Transferrekorde des Traditionsvereins – der vorherige Höchstwert lag bei 85 Millionen Euro für Darwin Nunez.

⇢ 42.000 Wirtz-Trikots in 60 Minuten – Liverpool-Website bricht zusammen



Auch bei der zweiten Großinvestition griff Liverpool tief in die Tasche: Hugo Ekitike kommt von Eintracht Frankfurt an die Anfield Road und bindet sich für sechs Jahre an die Reds.

Das Gesamtpaket für den französischen Angreifer beläuft sich auf bis zu 95 Millionen Euro – 80 Millionen als Fixbetrag plus weitere 15 Millionen an möglichen Bonuszahlungen.