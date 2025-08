42.000 Wirtz-Trikots in 60 Minuten – Liverpool-Website bricht zusammen

Rekordtransfer Wirtz löst bei Liverpool einen Trikot-Tsunami aus. Binnen einer Stunde gingen 42.000 Shirts über die virtuelle Ladentheke – und brachten die Server zum Absturz.

Der FC Liverpool hat seine neue Trikotkollektion in Kooperation mit Adidas präsentiert. Der am 1. August offiziell gestartete Zehnjahresvertrag mit dem deutschen Sportartikelhersteller markiert die Rückkehr der drei Streifen nach 13 Jahren Pause an der Anfield Road. Das Design weckt bei den Anhängern nostalgische Gefühle, da es an die frühere Zusammenarbeit mit Adidas erinnert – und kommt bei den Fans hervorragend an.

Die neuen Trikots werden bereits von Klublegenden wie Virgil van Dijk und Mohamed Salah präsentiert. Das Heimtrikot ist in klassischem Rot mit den charakteristischen weißen Adidas-Streifen gehalten, während das Auswärtstrikot eine cremefarbene Basis mit schwarzen und roten Akzenten aufweist.

Wirtz-Trikot-Rekord

Für besonderes Aufsehen sorgt dabei Liverpools Rekordtransfer. Der deutsche Nationalspieler, der in diesem Sommer für mehr als 137 Millionen Euro an die Anfield Road wechselte, entfacht unter den Anhängern einen regelrechten Kaufrausch. Nach ersten Informationen wurden innerhalb nur einer Stunde sage und schreibe 42.000 Trikots mit Wirtz‘ Rückennummer sieben verkauft.

Bei einem Stückpreis von 148 Euro spülte dies über 6,2 Millionen Euro in die Klubkassen. Der Ansturm war so gewaltig, dass die offizielle Website der Reds kurz nach Verkaufsstart zusammenbrach. Auch jetzt müssen Fans noch mehrere Minuten Wartezeit in Kauf nehmen, um ihre Bestellung aufgeben zu können.

Neue Geschäftsstrategie

Zwar wurden in der Vergangenheit bereits höhere Verkaufszahlen in kürzerer Zeit erzielt – allerdings nur bei absoluten Superstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Kylian Mbappe. Für Liverpool markiert dieser Ansturm ein Novum, das exemplarisch für die gesamte Transferoffensive des Klubs steht.