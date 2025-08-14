Mädchen aus Schwimmbad gelockt und von Balkaner missbraucht!

Ein sechsjähriges Mädchen wurde aus einem Erlebnisbad entführt und missbraucht. Der Täter ist identifiziert, aber auf der Flucht – nun läuft eine internationale Fahndung.

Nach einem sechsjährigen Mädchen, das in einem Erlebnisbad entführt und sexuell missbraucht wurde, läuft eine internationale Fahndung. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend des 9. Jänner 2025 im Freizeitbad Rulantica in Rust (Baden-Württemberg). Das Kind hatte seine Eltern in der weitläufigen Anlage aus den Augen verloren, als ein Mann es ansprach und Hilfe anbot. Statt das Mädchen zu seinen Eltern zurückzubringen, führte er es gegen 20:20 Uhr aus dem Bad in ein nahegelegenes Waldstück.

Im Wald zwang der Täter die Sechsjährige laut Polizeiangaben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Anschließend ließ er das Kind allein zurück. Erst zwei Stunden später wurde das Mädchen im Bereich Sportplatzstraße/Fabrikstraße in Grafenhausen aufgefunden – fünf Kilometer vom Erlebnisbad entfernt. Das Kind trug bei seiner Auffindung nur Badebekleidung: ein hellblaues Bikinioberteil, eine rosa Badehose und Badeschuhe.

Internationale Fahndung

Die Ermittler konnten anhand von Bild- und Videomaterial aus dem Erlebnisbad einen 31-jährigen Mann aus der Region als Tatverdächtigen identifizieren. Gegen den rumänischen Staatsangehörigen wurde Haftbefehl wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes erlassen. Da der Verdächtige bislang nicht gefasst werden konnte, wurde eine internationale Fahndung eingeleitet.

📍 Ort des Geschehens

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur Rekonstruktion des Tatgeschehens beitragen können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Besonders wichtig sind Hinweise von Personen, die am Samstagabend zwischen 20:20 Uhr und 22:20 Uhr im Bereich des Erlebnisbads oder an einem im nördlichen Waldgebiet gelegenen See verdächtige Personen mit einem Mädchen beobachtet haben.