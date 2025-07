Drogerie-Revolution: Bipa liefert Kosmetik schneller als Pizza

Drogerieprodukte in Rekordzeit: Bipa revolutioniert den Einkaufsalltag mit einem neuen Express-Lieferservice, der tausende Artikel in nur 35 Minuten an die Haustür bringt.

Bipa-Kunden können ab sofort über 10.000 Artikel des Drogeriesortiments via Wolt-App ordern und innerhalb einer Stunde an ihre Haustür liefern lassen. Diese Neuerung gab die Rewe-Tochter in einer Pressemitteilung bekannt. Das umfangreiche Produktangebot, das auch die hauseigenen Marken umfasst, steht sowohl in der App als auch auf der Website des Lieferdienstes zur Verfügung. Die Auslieferung erfolgt von 20 strategisch platzierten Filialen in Wien, Linz, Leonding, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Villach aus. Von der Zusammenstellung der Waren im Geschäft bis zur Zustellung vergehen durchschnittlich nur 35 Minuten.

Mit diesem Service nimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Vorreiterrolle ein – als erster Drogeriefachhändler Österreichs, der sein Sortiment über die Wolt-Plattform mit Sofortlieferung anbietet. Bipa-Geschäftsführer Andreas Persigehl erklärt dazu: „Kundinnen und Kunden wollen ihren Einkauf heute so flexibel und unkompliziert wie möglich erledigen – und wir bieten dafür großartige Einkaufserlebnisse auf vielen Kanälen: in unseren Filialen, in unserem Onlineshop und über Sofortlieferdienste.“ In urbanen Gebieten nutze bereits eine beachtliche Anzahl von Konsumenten verschiedene Lieferdienst-Anwendungen, weshalb die Zusammenarbeit mit Wolt für die Drogeriekette ein folgerichtiger Schritt zur Erweiterung des Lieferangebots gewesen sei, so Persigehl.

Strategische Partnerschaft

Der Wolt-Verantwortliche Joscha Domdey betont die strategische Bedeutung: „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden über die Wolt-App eine zentrale Plattform bieten, über die sie sämtliche Produkte für den täglichen Bedarf einfach finden können – von der Lieblingspizza bis hin zur Küchenrolle oder Babynahrung.“ Die Kooperation mit dem Drogeriehändler ergänze das bestehende Angebot optimal um qualitativ hochwertige Pflegeprodukte.

Preise und Konditionen

Preislich entsprechen die Artikel in der App den regulären Filialpreisen, wobei das Sortiment kontinuierlich ausgebaut wird. Sonderangebote und Rabattaktionen aus dem Online-Shop oder den physischen Geschäften gelten allerdings nicht für Bestellungen über Wolt. Die Zustellkosten beginnen bei 99 Cent und variieren je nach Entfernung zur nächstgelegenen Filiale – unabhängig von Bestellmenge oder -wert. Abonnenten des Wolt+-Programms profitieren von kostenfreier Lieferung ihrer Bipa-Bestellungen.

Die erst im April 2024 begonnene Zusammenarbeit mit dem Konkurrenzunternehmen foodora bleibt parallel bestehen. Über foodora können Kunden im Großraum Wien bereits seit Anfang des Jahres mehr als 8.000 Artikel bestellen und sich durchschnittlich innerhalb von 30 Minuten liefern lassen. Laut Bipa-Website ist geplant, diesen Service bis Ende März 2025 auf alle Bundesländer auszuweiten. Auch hier gelten die regulären Filialpreise ohne Filial- oder Online-Rabatte.

Rewe betont, dass es sich dabei nicht um eine Exklusivvereinbarung handelt.