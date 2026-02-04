Elektro-Sportwagen von Xiaomi wird zum Ladenhüter

Der chinesische Elektrosportwagen Xiaomi SU7 Ultra 2025 sorgte bei seiner Einführung für Aufsehen in der Automobilwelt. Mit beeindruckenden technischen Daten und einem vergleichsweise attraktiven Preis positionierte sich das Fahrzeug als ernstzunehmende Alternative zu etablierten Hochleistungs-Elektrofahrzeugen wie dem Porsche Taycan.

Die beachtlichen Spezifikationen – eine Motorleistung von bis zu 1.548 PS, beeindruckende Beschleunigungswerte und Bestzeiten auf der Nürburgring-Rennstrecke – überzeugten zunächst bei einem Kaufpreis von 529.900 Yuan (umgerechnet etwa 64.300 Euro), der für diese Leistungsklasse ungewöhnlich niedrig angesetzt war. Branchengerüchten zufolge soll selbst Ferrari ein Exemplar erworben haben, um es im Hinblick auf die eigene Elektrofahrzeug-Entwicklung zu untersuchen.

Wie das US-Techportal Electrek nun berichtet, erlebten die Verkaufszahlen des SU7 Ultra im Dezember einen drastischen Einbruch auf lediglich 45 verkaufte Einheiten. Dies steht in starkem Kontrast zu den Monaten nach der Markteinführung, als Xiaomi monatlich zwischen 2.000 und 3.000 Fahrzeuge absetzen konnte. Trotz Überschreitung des ursprünglichen Jahresziels von 10.000 Einheiten ist der aktuelle Absatzrückgang bemerkenswert.

Vertrauensverlust

Für den Nachfragerückgang sind verschiedene Faktoren verantwortlich. Viele Erstkäufer reagierten verärgert, als sich herausstellte, dass die Serienmodelle durch Software-Limitierungen etwa 650 PS weniger Leistung boten als angekündigt. Obwohl Xiaomi nach öffentlichem Druck die volle Leistung wieder freischaltete, war das Kundenvertrauen bereits erschüttert.

Zusätzlich kursierten Berichte über Qualitätsmängel, darunter nicht funktionierende aerodynamische Komponenten und Probleme mit der Türmechanik nach Unfällen. Auch Beschwerden über nachträgliche Zahlungsforderungen trotz bereits geleisteter Anzahlungen belasteten das Image.

Basismodell erfolgreich

Gleichzeitig bleibt der SU7 Ultra ein Produkt für eine begrenzte Zielgruppe. Der Markt für Hochleistungsfahrzeuge ist naturgemäß klein, und in Chinas wettbewerbsintensivem Automobilsektor verlieren Neuerscheinungen oft schnell ihre anfängliche Anziehungskraft.

Im Gegensatz dazu entwickelt sich das Basismodell der Baureihe äußerst positiv. Der reguläre SU7 verzeichnet starke Verkaufszahlen und übertraf 2025 auf dem chinesischen Markt sogar Teslas Model 3 deutlich.