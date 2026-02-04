KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Großeinsatz

100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Fabrik (FOTOS)

100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Fabrik (FOTOS)
FOTO: Hauptfeuerwache Villach
1 Min. Lesezeit |

Flammen im Lagerraum, brennende Lacke und ein massiver Einsatz: 100 Feuerwehrkräfte kämpften mit Schaum und Spezialgerät gegen das gefährliche Feuer.

Zur Bekämpfung der in den Lagerräumen brennenden Lacke ordnete Einsatzleiter Harald Geissler einen zusätzlichen Löschangriff mit Schaum an. An der Brandbekämpfung waren insgesamt 100 Feuerwehrkräfte mit 16 Fahrzeugen beteiligt.

⇢ Dachstuhl in Flammen: Familie flüchtet aus brennendem Haus

Glutnester aufspüren

Nach dem ersten Löscheinsatz öffneten die Einsatzkräfte mit einer Kettensäge den Bereich über der Brandstelle, um mögliche verborgene Glutnester aufzuspüren.

Für die Nachkontrolle setzten die Feuerwehrleute eine Wärmebildkamera ein und nutzten sowohl einen Großlüfter als auch mehrere Hochleistungslüfter zur Entlüftung des Gebäudes.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Krise
Elektro-Sportwagen von Xiaomi wird zum Ladenhüter
| Großeinsatz
100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Fabrik (FOTOS)
| Friedensappell
„Beendet diesen Krieg jetzt!“: Trump fordert Kriegsende, Kreml bombardiert weiter
| Expertenmeinung
Experten schlagen Alarm – Österreichs Verkehrsstrategie unter Kritik
| Stimmungswandel
Wächst EU-Liebe? Österreicher zwischen Zustimmung und Kriegsangst
MEHR AKTUELLE NEWS