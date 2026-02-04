100 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Fabrik (FOTOS)

Flammen im Lagerraum, brennende Lacke und ein massiver Einsatz: 100 Feuerwehrkräfte kämpften mit Schaum und Spezialgerät gegen das gefährliche Feuer.

Zur Bekämpfung der in den Lagerräumen brennenden Lacke ordnete Einsatzleiter Harald Geissler einen zusätzlichen Löschangriff mit Schaum an. An der Brandbekämpfung waren insgesamt 100 Feuerwehrkräfte mit 16 Fahrzeugen beteiligt.

Glutnester aufspüren

Nach dem ersten Löscheinsatz öffneten die Einsatzkräfte mit einer Kettensäge den Bereich über der Brandstelle, um mögliche verborgene Glutnester aufzuspüren.

Für die Nachkontrolle setzten die Feuerwehrleute eine Wärmebildkamera ein und nutzten sowohl einen Großlüfter als auch mehrere Hochleistungslüfter zur Entlüftung des Gebäudes.