Flitterwochen auf dem gefährlichsten Zug der Welt

Der kroatische Reiseblogger Kristijan Ilicic hat seine Freundin Andrea Trgovcevic am 07. Mai in Zagreb geheiratet. Danach folgten die ungewöhnlichen Flitterwochen quer durch Mauretanien (Afrika).

Mit 346.000 Followern auf Instagram und 31.600 Abonnenten auf Youtube ist Kristijan Ilicic wohl einer der bekanntesten, kroatischen Reisebloggern. Zusammen mit seiner Frau erlebte er eines der waghalsigsten Hochzeitsshootings der Welt in Afrika.

Ein unkonventionelles Hochzeitsshooting dürfte für das abenteuerlustige Bloggerpaar der nächste offensichtliche Schritt gewesen sein. Im Interview mit der Online-Ausgabe des Daily Mail sagt der 35-Jährige Reiseblogger: “Wir wollten, dass unsere Flitterwochen einzigartig und besonders sind, etwas, an das wir uns für den Rest unseres Lebens erinnern würden, also durfte es kein Klischee mit weißem Sand, türkisfarbenem Meer und Palmen sein.“

Weiter erklärt Ilicic: “Diesmal musste es etwas ganz anderes sein. Und wir fanden es in… Mauretanien.”

Hochzeitsfotos auf dem Güterzug

Das Influencer-Pärchen beschloss im Laufe ihrer Flitterwochen, noch besondere Hochzeitsfotos – in Anzug und Brautkleid – anfertigen zu lassen. Dafür haben sie sich einen besonderen Ort ausgesucht: auf dem gefährlichsten Güterzug der Welt.

In Mauretanien liegt zwischen dem Eisenerzbergwerke bei Zouérat und der Hafenstadt Nouadhibou am Atlantik die einzige Zugstecke des Landes. Sie erstreckt sich über 700 Kilometer und führt durch ein weitgehend unbesiedeltes Gebiet in der westlichen Sahara Wüste. Der Güterzug selbst, der das Eisenerz transportiert, ist zwei Kilometer lang.

Vor dem außergewöhnlichen Hochzeitsshooting haben Ilicic und Trgovcevic die Nacht auf dem fahrenden Zug verbringen müssen. Etwas unangenehm, wenn man bedenkt, dass die Temperaturen in der Nacht meist bis auf 10 Grad fallen können. Am Tag – als Gegensatz – können es bis zu 50 Grad werden. Schatten ist auf der Bahnstrecke zwischen Zouérat und Nouadhibou eher eine Seltenheit. Insgesamt verbrachte das Ehepaar etwa 20 Stunden auf dem Zug.

Wir wünschen dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft.