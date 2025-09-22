Gehirn in Gefahr: So schädigt Plastik die Intelligenz unserer Kinder

Die winzigen Teilchen in Alltagsgegenständen haben massive Folgen: Eine neue Meta-Studie enthüllt, wie Mikro- und Nanoplastik unsere Gesundheit systematisch untergräbt.

Plastik hat längst den Weg in unsere Körper gefunden. Wissenschaftler haben Mikro- und Nanoplastik bereits im menschlichen Blut und Gehirn nachgewiesen. Eine umfassende Meta-Studie, die im renommierten Fachjournal „The Lancet Child & Adolescent Health“ erschienen ist, beleuchtet nun die tatsächlichen Gesundheitsrisiken dieser allgegenwärtigen Substanzen. Das Forschungsteam unter Leitung des Kinderarztes Leonardo Trasande von der New York University wertete 140 wissenschaftliche Arbeiten aus und analysierte über zwei Jahrzehnte hinweg Daten von Schwangeren, ungeborenen Kindern und Heranwachsenden.

Die Ergebnisse sind alarmierend: Die in Kunststoffen enthaltenen Chemikalien steigern nachweislich das Risiko für zahlreiche schwerwiegende Erkrankungen – von Herz-Kreislauf-Problemen über Diabetes und Unfruchtbarkeit bis hin zu Asthma und Adipositas. Besonders beunruhigend sind die Auswirkungen auf das Gehirn: Die Forschung stellt Zusammenhänge zwischen früher Plastikexposition und verminderter Intelligenz, Entwicklungsverzögerungen und sogar Autismus her.

Trasande, der das renommierte Center for the Investigation of Environmental Hazards an der NYU leitet, konnte in der durch internationale Forschungsförderung unterstützten Studie nachweisen, dass insbesondere Phthalate und Bisphenole – Chemikalien, die in Weichmachern und Kunststoffharzen verwendet werden – mit neurodevelopmentalen Problemen bei Heranwachsenden korrelieren.

Entzündungsprozesse nachgewiesen

Mediziner weisen darauf hin, dass die mikroskopisch kleinen Kunststoffpartikel Entzündungsprozesse im Organismus auslösen können. „Es handelt sich um eine schwache Reaktion, aber eben eine Entzündung – und wenn Chemikalien daran haften, ist der Effekt noch stärker“, erklärt Kardiologe Karsten Grote von der Universität Gießen. Die neue Forschung bestätigt, dass Mikro- und Nanoplastik die Blut-Hirn-Schranke überwinden und direkt im Gehirn oxidativen Stress auslösen können – ein Mechanismus, der das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen erhöht.

Studienleiter Trasande betont die weitreichenden Konsequenzen: „Unsere Ergebnisse zeigen, welche Rolle Plastik bei der Entstehung vieler chronischer Krankheiten spielt. Die Auswirkungen reichen bis ins Erwachsenenalter.“ Besonders problematisch: Die gefährlichen Substanzen finden sich in zahlreichen Alltagsgegenständen – von Lebensmittelverpackungen über Spielwaren und Kosmetikprodukte bis hin zu Kassenbelegen.

Schutzmaßnahmen empfohlen

Die Wissenschaftler geben Eltern konkrete Handlungsempfehlungen zum Schutz ihrer Kinder: Nahrungsmittel sollten vorzugsweise in Behältern aus Glas oder Edelstahl aufbewahrt werden. Zudem raten sie davon ab, Plastikbehälter in Mikrowellen oder Geschirrspülern zu verwenden. Auf politischer Ebene drängen die Forscher auf verbindliche Regelungen und ein internationales Abkommen zur Eindämmung der Plastikflut – entsprechende Verhandlungen laufen bereits bei den Vereinten Nationen.

Die Kernbotschaft der Wissenschaftler ist unmissverständlich: Eine Reduzierung des Plastikverbrauchs schützt nicht nur die Umwelt, sondern bewahrt auch die Gesundheit kommender Generationen.