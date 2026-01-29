„Godzilla-Mikroben“ trotzen tödlicher Strahlung – Fukushima-Rätsel gelöst

Gewöhnliche Meeresbakterien trotzen der tödlichen Strahlung im Fukushima-Reaktor. Ihr Überlebensgeheimnis ist verblüffend simpel und stellt die Aufräumarbeiten vor neue Probleme.

In einem der gefährlichsten Bereiche weltweit – den Tiefen des havarierten Fukushima-Reaktors – haben Wissenschaftler eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Mikroorganismen überdauern dort seit mehr als zehn Jahren inmitten hochradioaktiver Strahlung. Im Sicherheitsbehälter unterhalb des Reaktors, wo seit der Nuklearkatastrophe 2011 stark verstrahltes Wasser lagert, stießen Forscher auf Ablagerungen, die charakteristische Merkmale von Biofilmen aufweisen – jenen mikrobiellen Gemeinschaften, die typischerweise Abflussrohre oder feuchte Oberflächen besiedeln.

Gewöhnliche Meeresbakterien

Die Wissenschaftler Tomoro Warashina und Akio Kanai von der Keio-Universität in Japan untersuchten diese unerwarteten Lebensformen mittels genetischer Sequenzierung. Das Ergebnis überraschte die Experten: Anstatt hochspezialisierter, strahlungsresistenter Organismen identifizierten sie gewöhnliche Meeresbakterien – keine biologischen Pendants zum fiktiven Strahlungsmonster Godzilla. Die Überlebensfähigkeit dieser Mikroben beruht offenbar nicht auf besonderen genetischen Anpassungen, sondern auf einem simplen Schutzmechanismus: Der schleimige Biofilm, in dem sie leben, bietet ihnen offenbar ausreichend Abschirmung gegen die tödliche Strahlung.

Sicherheitsrisiken

Diese Entdeckung birgt jedoch Herausforderungen für die Stilllegungsarbeiten am Kraftwerk. Die identifizierten Biofilme können Metallkomponenten erheblich schneller korrodieren lassen und die Sichtbarkeit im Wasser reduzieren. Beide Faktoren könnten bei der jahrzehntelangen Dekommissionierung des Atomkraftwerks erhebliche Sicherheitsrisiken darstellen.