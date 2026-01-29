Krone-Alarm zu „Spitals-Touristen“: Was die Zahlen wirklich verraten

Die Kronen Zeitung schlägt Alarm über angebliche Milliardenkosten durch ausländische Patienten – doch die Fakten erzählen eine andere Geschichte. In einem kürzlich erschienenen Artikel behauptet das Boulevardblatt, „Spitals-Touristen“ würden das österreichische Gesundheitssystem massiv belasten.

Von „22 Millionen Behandlungen“ ist die Rede, die Flüchtlinge und Zuwanderer in Anspruch genommen hätten, „die oft noch keinen Cent eingezahlt haben“ – während gleichzeitig „elendslange OP-Wartezeiten für heimische Patienten“ bestünden.

Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Darstellung jedoch als hochgradig irreführend. Die Krone bezieht sich auf eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) an die FPÖ. Die Freiheitlichen hatten gezielt nach der medizinischen Versorgung bestimmter Herkunftsgruppen gefragt – darunter Afghanen, Syrer, Afrikaner und Ukrainer – im Zeitraum zwischen 2015 und 2024.

Die Realität sieht jedoch deutlich anders aus. Die FPÖ-Anfrage bezog sich keineswegs auf alle Personen ohne österreichischen Pass, sondern lediglich auf ausgewählte Herkunftsländer. Ob und in welchem Umfang diese Menschen bereits in das Sozialsystem eingezahlt haben, geht aus den Daten nicht hervor – obwohl verschiedene Studien nahelegen, dass Ausländer tendenziell mehr ins Sozialsystem einzahlen als sie daraus beziehen.

Tatsächliche Nutzung

Mario Dujakovic, Pressesprecher von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, verweist auf eine aufschlussreiche Studie des Complexity Science Hub. Diese Langzeituntersuchung kommt zu einem bemerkenswerten Ergebnis: Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft nehmen Spitalsleistungen signifikant seltener und kürzer in Anspruch als Österreicher. Während Ausländer österreichweit etwa 20 Prozent der Bevölkerung stellen (in Wien sogar 35 Prozent), machen sie nur 9,4 Prozent aller Spitalspatienten aus.

Interessanterweise sind es gerade deutsche Staatsbürger, die unter den Zuwanderern am häufigsten im Spital anzutreffen sind – mit einer Nutzungsfrequenz, die jener der Österreicher entspricht. Danach folgen türkische Staatsbürger, die lange Zeit die Spitzenposition innehatten, sowie Menschen aus Serbien, Bosnien-Herzegowina und Rumänien.

Zugangsbarrieren

Die Erklärung für dieses Muster liegt auf der Hand: „Jene Communities, die in Österreich am größten sind (Deutsche, Türkei, Ex-Jugoslawien, CEE), sind auch am meisten im Spital“, fasst Dujakovic zusammen. Die Studie weist zudem auf einen weiteren wichtigen Faktor hin: Sprachbarrieren und andere Zugangshürden könnten dazu führen, dass Migranten trotz gesundheitlicher Probleme den Gang ins Krankenhaus hinauszögern oder ganz vermeiden.

Afghanen, Russen und Syrer werden nach einer Erstbehandlung häufiger erneut ins Spital aufgenommen als Österreicher oder Deutsche – vermutlich weil ihre Erkrankungen bei der Erstaufnahme bereits weiter fortgeschritten und entsprechend schwieriger zu behandeln sind.

Studienautorin Elma Dervic empfiehlt, „zukünftige Maßnahmen“ sollten „den Zugang – insbesondere zur ambulanten Versorgung – gezielt erleichtern, beispielsweise durch verbesserte Übersetzungsdienste oder Orientierungshilfen im Gesundheitssystem“.