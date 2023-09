Großer Inventar-Ausverkauf: Forstinger Waren landen unter dem Hammer

Die bekannte österreichische Autozubehörkette Forstinger hat die Ampeln auf Grün gestellt und den Weg für eine Unternehmensneustrukturierung freigemacht. Im Zuge dieses Prozesses wird sich das Unternehmen von 14 seiner 87 Standorte trennen. Doch was geschieht mit den Waren und der Ausstattung dieser Filialen? Sie gehen unter den Hammer!

ACHTUNG! Die erste Versteigerung startet bereits am 7. September 2023 und bis zum 20. September 2023 sollen die betroffenen Filialen leergeräumt sein.

Die erste Ziellinie für die Auktionsinteressierten wird in Traisen, Niederösterreich, gezogen. Ab diesem Datum können Gebote für die rund 5.000 Positionen abgegeben werden, die in den betroffenen Filialen zur Verfügung stehen. Die weiteren Stationen auf dem Auktionsparcours sind Murau, Traiskirchen, Hagenbrunn, Vomp, St. Johann/Tirol, Imst, Pinkafeld, Waidhofen an der Thaya, Tumeltsham, Zistersdorf, Hartberg, Knittelfeld und Neulengbach.

Von der Werkstatt bis zum Büro: Alles muss raus!

Die zu ersteigernden Positionen sind so vielfältig wie das Sortiment von Forstinger selbst: Von Getriebeöl und Reifensets über Kindersitze und Eiskratzer bis hin zu Motorradhelmen und Fahrradschläuchen. Doch nicht nur Waren, sondern auch die Ausstattung der Filialen wird versteigert. Wer also auf der Suche nach Waren- und Lagerregalen, Werbeständern, Einkaufswägen oder Büroausstattung ist, sollte die Auktionen im Blick behalten. Viele Artikel werden bereits zum Rufpreis von 1 Euro angeboten.

(FOTO: aurena.at)

So können Sie mitbieten…

Die Versteigerungen werden vom österreichischen Auktionshaus Aurena durchgeführt. Nach einer einmaligen Registrierung auf aurena.at kann jeder – ob Unternehmen oder Privatperson – ins Rennen um die begehrten Positionen einsteigen.

Die erste Auktion startet am 7. September 2023 um 11:15 Uhr in Traisen. Die weiteren Termine für Murau, Traiskirchen und Hagenbrunn sind bereits festgelegt, die Auktionstermine für die übrigen Standorte werden laufend auf der Website ergänzt. Vorab besteht an jedem Standort die Möglichkeit, die zur Versteigerung stehenden Positionen zu besichtigen.

(FOTO: aurena.at)