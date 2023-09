Höhere Bildung führt zu längerem Leben in Österreich

Die jüngste Umfrage von Statistik Austria wirft ein neues Licht auf die Verbindung zwischen Bildung und Lebenserwartung in Österreich. Die Studie zeigt, dass höher gebildete Menschen im Durchschnitt eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, wobei der Unterschied bei Männern besonders ausgeprägt ist und über sieben Jahre beträgt.

Die Daten sprechen eine klare Sprache: Ein höherer Bildungsabschluss scheint in Österreich nicht nur Türen zu Karrierechancen und höherem Einkommen zu öffnen, sondern auch zu einem längeren Leben zu führen. Insbesondere bei Männern ist der Unterschied auffällig. Ein 35-jähriger Mann mit Hochschulabschluss kann im Durchschnitt damit rechnen, bis zu seinem 84. Lebensjahr zu leben. Sein Altersgenosse mit Pflichtschulabschluss hat hingegen eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 77 Jahren.

Auch bei Frauen zeigt sich ein ähnlicher Trend, wenn auch weniger ausgeprägt: Frauen mit höherem Bildungsabschluss erreichen im Durchschnitt ein Alter von 87 Jahren, während Frauen mit Pflichtschulabschluss im Durchschnitt bis zu ihrem 83. Lebensjahr leben.

Lebenserwartung

Dieser Unterschied in der Lebenserwartung je nach Bildungsstand könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein. Höher gebildete Menschen haben oft bessere Arbeitsbedingungen, Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung und ein größeres Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil. All dies kann dazu beitragen, das Risiko von Krankheiten und Unfällen zu verringern und somit die Lebenserwartung zu erhöhen.

Die Trends, die sich in den Daten von Statistik Austria abzeichnen, sind nicht nur für Gesundheits- und Bildungspolitiker von Interesse. Sie unterstreichen die zentrale Rolle, die Bildung in unserer Gesellschaft spielt – nicht nur im Hinblick auf Karriere und Einkommen, sondern auch auf die Lebenserwartung. Dabei ist es auffällig, dass der Unterschied in der Lebenserwartung bei Männern in den letzten Jahren sogar noch gewachsen ist. Bei Frauen hingegen scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen.