Promi-Paar Djogani enthüllt Geheimnisse für jugendliches Aussehen

Trotz ihres Alters sind Vesna und Djole Djogani in beeindruckender körperlicher Verfassung. Wie schaffen sie das?

Mit 63 Jahren ist Djole Djogani in Topform, eine Tatsache, die viele überraschen mag, die seine aktuellen Fotos gesehen haben. Seine Ehefrau Vesna, 44, ist ebenfalls in hervorragender körperlicher Verfassung. Wie schafft es dieses prominente Paar, so fit und gesund zu bleiben?

Training

Vesna Djogani betont die Bedeutung von körperlicher Aktivität in ihrem Leben. „Ich habe zunächst mit zwei Trainingseinheiten pro Woche begonnen, weil ich vorher nichts trainiert habe. Später haben wir drei Trainingseinheiten pro Woche hinzugefügt und so haben wir immer härter trainiert“, sagt sie. Vesna gibt zu, dass sie sich nicht allzu sehr um ihre Ernährung kümmert und wenn sie Lust auf etwas Kalorienreiches hat, isst sie es. Das einzige, worauf sie vollständig verzichtet hat, sind kohlensäurehaltige Getränke.

Hautpflege

Djole Djogani hingegen legt großen Wert auf Hautpflege. „Ich wasche mein Gesicht am Morgen, dann trage ich eine Grundcreme auf, dann die Hauptcreme und dann eine Anti-Falten-Creme für die Augenpartie. Ich wiederhole das alles vor dem Schlafengehen“, verrät er. Aber sein beeindruckender Körperbau ist nicht nur das Ergebnis guter Hautpflege. „Ich habe mich immer um meinen Körper gekümmert und immer ein sportliches Leben geführt. Ich war ein Athlet von Roter Stern. Schon als Teenager, mit 16-17 Jahren, war ich beneidenswert athletisch gebaut. Später begann ich zu tanzen. Ständiges Training, Choreographien, das hat auch meinen Aussehen beeinflusst. Ich muss auch sagen, dass ich Yoga gemacht habe. Diese Kombination aus körperlichem und geistigem bringt die besten Ergebnisse“, sagt Djogani.

Regelmäßiger Sex

Neben Fitness und Hautpflege betont Djole auch die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und regelmäßigen Sex für ein gutes Aussehen. „Es ist auch wichtig, dass ich gesund lebe, nicht rauche, nicht trinke. Ich gehe früh schlafen. Es braucht einige Opfer, um attraktiv zu sein, das ist unvermeidlich. Regelmäßiger Sex ist unter anderem wichtig für ein gutes Aussehen, weil dabei das Hormon Dopamin ausgeschüttet wird, das sehr wichtig für die Haut ist. Das ist besonders wichtig in diesem Alter, wenn man schon sieht, dass wir altern. Man sollte in nichts übertreiben, ich übertreibe auch nicht, aber ich habe regelmäßig und das ist mir sehr wichtig. Ich möchte nur betonen, dass dieser Akt ein spirituell-physischer Kontakt sein sollte. Es sollte nicht nur die Befriedigung eines physischen Bedürfnisses, tierisch, sein, sondern es sollte auf einer höheren Ebene sein.“