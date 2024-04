ACHTUNG! Terrordrohung für das Wiener Donauzentrum ausgesprochen (FOTOS)

In einem der größten Einkaufszentren Wiens, dem Donauzentrum in der Donaustadt, sorgt eine ernstzunehmende Terrordrohung für Aufsehen. Eine bislang nicht identifizierte Person hat eine Botschaft hinterlassen, die auf einen geplanten Terrorangriff am 30. April hindeutet.

Ein Foto der Drohbotschaft, die auf einer Wand des Zentrums gekritzelt wurde, hat auf sozialen Medien für Unruhe gesorgt. Dort ist eine Nachricht in fehlerhaftem Deutsch zu sehen, die auf einen islamistischen Kontext schließen lässt. Die Verantwortlichen des Donauzentrums sowie die Mieter wurden unverzüglich über diesen besorgniserregenden Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Ermittlungen auf Hochtouren

Die Wiener Polizei nimmt die Situation sehr ernst und hat Untersuchungen eingeleitet. „Wir nehmen die Drohung ernst, das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ermittelt“, teilt Polizeisprecher Matthias Schuster mit. Er betont, dass alle Mitarbeiter des Shopping-Zentrums durch zwei separate Mitteilungen über die Sicherheitsrisiken informiert wurden. Diese Informationen liegen auch den Medien vor.

Geschäftsbetrieb unter Beobachtung

Trotz der drohenden Gefahr bleibt das Donauzentrum gemäß Polizeianweisung geöffnet. In den Benachrichtigungen wurde darauf hingewiesen, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe und das übliche Geschäft am 30. April weitergeführt werde. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden jedoch verstärkt, und die Lage wird kontinuierlich überwacht. Es steht im Raum, dass je nach Entwicklung der Situation zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden könnten. Die Beamten appellieren an die Besucher und Angestellten, wachsam zu sein und jedes verdächtige Verhalten zu melden.