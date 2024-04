Bosnier entdeckt Geldbörse in Kroatien und findet Besitzer (FOTOS)

Ein alltäglicher Halt auf einer Raststatte an der kroatischen Autobahn verwandelte sich für den Bosnier Esmir Mujkic in eine unerwartete Probe seiner Integrität. Auf dem Weg zur Arbeit entdeckte er in Lekenik (Kroatien) eine verlorene Geldbörse mit einer großen Summe Bargeld und persönlichen Dokumenten eines gewissen Boris. Ohne zu zögern, sorgte er dafür, dass das verlorene Gut seinem Besitzer zurückgegeben wurde.

Auf dem Weg nach Slowenien, legte Esmir Mujkic aus der Gemeinde Bosanska Krupa (Bosnien und Herzegowina) eine Pause ein. Er stieß dabei auf mehr als nur eine Möglichkeit zur Erholung. Am Rastplatz Lekenik nahe Sisak (Kroatien) fand er eine Geldbörse, die nicht nur eine beachtliche Menge an Bargeld, sondern auch wichtige Identifikationspapiere enthielt. Der Fund hatte leicht zur Versuchung werden können, doch Mujkic zeigte Charakterstarke.

Gute Tat

Anstatt sich selbst zu bereichern, entschied sich Mujkic für eine gute Tat. Er hinterließ die Geldbörse samt Inhalt an einer Tankstelle in der Nahe von Zagreb (Kroatien). Zudem sorgte er mit Fotos des Funds dafür, dass über unseren Nachrichtenpartner GPMaljevac.COM die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer Boris in die Wege geleitet wurde. Innerhalb kürzester Zeit nach der Veröffentlichung konnte der Eigentümer ausfindig gemacht werden.

Glückliches Ende und Dankesworte

Boris, der kein Facebook-Nutzer ist, wurde über Familienangehörige erreicht und konnte schlussendlich seine Geldbörse wieder in Empfang nehmen. Überwältigt von der Ehrlichkeit des Finders, bat er um Mujkics Kontaktinformation, um sich persönlich bedanken zu können. Trotz der Aufregung und Dankbarkeit bestand Mujkic darauf, dass seine Tat eine Selbstverständlichkeit sei. „Nur was ich selbst verdiene, interessiert mich, und es kam mir nicht einen Moment in den Sinn, das Geld für mich zu behalten“, teilte er mit.