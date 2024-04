380-Euro-Rechnung nicht bezahlt: Familie prellt die Zeche

In der ruhigen Küstenstadt Swansea (Großbritannien) wurde das italienisches Restaurant Opfer (Bella Ciao Swansea) eines ungewöhnlichen und frechen Betrugs. Eine achtköpfige Familie ließ es sich dort gutgehen, genoss die Kulinarik in vollen Zügen – und verschwand anschließend spurlos, ohne die beträchtliche Summe von 380 Euro zu begleichen.

Die Geschichte nahm eine Wendung, als der Restaurantbesitzer sich an die Öffentlichkeit wandte und das Überwachungsmaterial auf Facebook veröffentlichte. Mit einem Aufruf, der nicht nur Empörung, sondern auch eine Welle der Solidarität auslöste: „Es ist widerlich, jemandem so etwas anzutun.“ Das Netz reagierte: Das Video erreichte in kürzester Zeit über zwölf Millionen Aufrufe und wurde mehr als 10.000 Mal geteilt.

Online-Community

Die Online-Community zeigte sich von ihrer starken Seite. Andere Restaurantinhaber erkannten die Familie wieder und teilten ihre eigenen Erfahrungen mit den unangenehmen Gästen. Bürger, die aufmerksam wurden, brachten wertvolle Hinweise. Diese kollektive Anstrengung führte dazu, dass die Polizei die Identität der Zechpreller feststellen konnte. Eine Fahndung wurde eingeleitet.