Neuer Job: Wirtschaftsminister Kocher bewirbt sich bei Nationalbank

Nach der vorzeitigen Ausschreibung der Direktoriumsposten bei der Oesterreichischen Nationalbank zeichnet sich ein unerwarteter Bewerber ab. Wirtschaftsminister Martin Kocher hat seine Ambitionen auf den prestigeträchtigen Posten des Gouverneurs bekundet. In einem Gespräch mit der „Kronen Zeitung“ bestätigte Kocher, dass er sich fristgerecht um die Spitzenposition beworben hat.

Das öffentliche Interesse an den Spitzenpositionen innerhalb der Oesterreichischen Nationalbank ist traditionell hoch. Doch die Kandidatur des amtierenden Wirtschaftsministers sorgt für besonderes Aufsehen. Die Frist für die Bewerbungen endete am Montag, womit der Prozess der Sichtung und Auswahl der Kandidaten nun anläuft.

Verantwortung für Eurozone

Die Übernahme des Gouverneurspostens bei der Nationalbank ist nicht nur mit einer Änderung des Arbeitsumfeldes verbunden. Auch mit einer Verlagerung der Verantwortung und Einflussnahme. Die Entscheidungen, die in der Nationalbank getroffen werden, haben weitreichende Bedeutung für die gesamte Eurozone. Denn sie ist Teil des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB).

Transparentes Auswahlverfahren gefordert

In der Vergangenheit haben Kritiker das Verfahren zur Besetzung der Direktoriumsposten bei der Nationalbank bereits kritisch betrachtet. Es gilt als essentiell, dass der Prozess transparent und nachvollziehbar gestaltet wird. Damit will die Nationalbank das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Integrität der Institution wahren. Augenmerk wird nun darauf gelegt werden, wie die weiteren Schritte der Postenbesetzung öffentlich kommuniziert werden.

Personalentscheidungen

Der Wechsel von Kocher aus dem politischen Amt in eine Schlüsselrolle innerhalb der Nationalbank könnte – sofern er erfolgt – einen prägenden Einfluss auf die Ausrichtung und die Schwerpunktsetzung der Bank haben.