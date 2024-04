Kosovo-Albaner erschießt serbischen Rapper in Düsseldorf!

Am Sonntag kam es in der Düsseldorf zu einem tödlichen Zwischenfall, bei dem der 38-jährige serbische Rapper Aleksandar M. ums Leben kam. Deutsche Medien berichten, dass die Polizei am Tatort einen 52-jährigen Kosovo-Albaner unter dringendem Tatverdacht festgenommen hat.

Den Behörden zufolge fielen die Schüsse gegen 2.45 Uhr nachts. Zeugenaussagen beschreiben eine heftige Auseinandersetzung im Lokal, bei der der mutmaßliche Täter mit einer Waffe hantierte. Als sich die Konfrontation vor das Lokal verlagerte, soll der Täter mehrere Schüsse auf den Musiker abgegeben haben, bevor er in das Lokal zurückkehrte.

Festnahme ohne Widerstand

Die Polizei konnte den bewaffneten Mann kurz darauf in der Nähe des Lokals widerstandslos festnehmen. Trotz rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizei und den Notarzt verstarb Aleksandar M. anschließend infolge seiner schweren Verletzungen. Der Täter, der bereits in Deutschland ansässig ist, wurde von einem Sondereinsatzkommando für Mordfälle übernommen, das die Ermittlungen aufnahm.

Ermittlungen in vollem Gange

Die Ermittler arbeiteten die Nacht über intensiv daran, die Geschehnisse aufzuklären. Bislang liegen keine konkreten Informationen zu weiteren Beteiligten oder zu den genauen Hintergründen der Tat vor. Die Polizei hat zu diesen Aspekten noch keine Angaben gemacht, und die weiteren Umstände der schrecklichen Tat bleiben Gegenstand intensiver Untersuchungen.