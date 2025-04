„Häuser zum Leben“: Arbeitgeber mit Zukunft

„Die Häuser zum Leben“ zählen zu Wiens größten Pflegeanbietern. Im Haus Atzgersdorf stehen Bewohner*innenwohl und gute Arbeitsbedingungen im Fokus. Im KOSMO-Gespräch sprechen Christian Hennefeind und Milan Moravcevic über Stärken und Herausforderungen.

Als einer der größten Arbeitgeber im Sozialbereich setzt der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Häuser zum Leben auf höchste Professionalität, gelebte Empathie und eine wertschätzende Unternehmenskultur.

„Unsere Mitarbeiter*innen sind hochmotiviert, bestens ausgebildet und bringen eine enorme Leidenschaft für ihre Arbeit mit. Das macht den Unterschied“, betont Christian Hennefeind.

Das Haus Atzgersdorf ist eines von insgesamt 30 Häusern zum Leben und bietet Pflege- und Wohnmöglichkeiten für Seniorinnen. Was die Häuser zum Leben von anderen Einrichtungen unterscheidet, ist die enge Verbindung zur Wiener Gesellschaft. Mit rund 5.200 Mitarbeiterinnen aus über 60 Nationen spiegeln die Häuser zum Leben die kulturelle Vielfalt Wiens wider. „Wir haben über 450 Mitarbeiterinnen aus dem BKS-Raum, was besonders für unsere Bewohner*innen aus Ex-Jugoslawien eine große Bedeutung hat“, sagt Milan Moravcevic.

Geschäftsführer Christian Hennefeind und Milan Moravcevic, Abteilungsleiter Pflegedienst SÜD, im Gespräch mit Kosmo.

Foto: Anotherperspective.com

Zahlreiche Aufstiegschancen

Neben einer umfangreichen Gesundheitsförderung bietet das Unternehmen zahlreiche Weiterbildungs- und Aufstiegschancen. Das sogenannte „Move“-Programm ermöglicht es Mitarbeiter*innen, sich beruflich weiterzuentwickeln und Positionen wie Teamleitung oder Pflegedienstleitung zu erreichen. Auch psychologische Unterstützung spielt eine wichtige Rolle.

„Supervision und Coaching sind essenziell, um emotionale Belastungen in der Pflege gut bewältigen zu können“, so Moravcevic.

Der Personalbedarf bleibt eine Herausforderung: Besonders in der diplomierten Pflege werden laufend neue Fachkräfte gesucht. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, setzen die Häuser zum Leben auf Ausbildungsinitiativen wie die Wiener Pflegeoffensive sowie auf gezielte Rekrutierungen aus dem In- und Ausland.

„Wir investieren stark in Onboarding-Programme, damit neue Mitarbeiter*innen gut in ihren Beruf starten können“, erklärt Hennefeind.

Ein weiteres Ziel ist die Digitalisierung in der Pflege. Zusätzlich betreibt das Unternehmen ein eigenes Jobportal, auf dem die vielfältigen Berufsfelder abgedeckt werden. So bietet das Unternehmen vielfältige Karrierechancen für Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen. Auch die gesellschaftliche Vernetzung spielt eine zentrale Rolle: Kooperationen mit Kindergärten, Lesestunden und Veranstaltungen wie das Donauinselfest bringen Jung und Alt zusammen.

„Wir sind fixer Bestandteil der Wiener Soziallandschaft und sehen uns als Orte der Begegnung für alle Wiener*innen, so Hennefeind.

Die Zukunftsvision der Häuser zum Leben bleibt klar: Mit Innovation in der Pflege, attraktiven Arbeitsbedingungen und sozialem Engagement, das Leben in Wien lebenswerter zu machen.

Web: https://jobs.kwp.at

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.