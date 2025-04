Protest auf zwei Rädern: Serbischer Aufmarsch erreicht Salzburg

Serbische Protestradler machten in Salzburg Halt auf ihrer bemerkenswerten 1.300-Kilometer-Tour. Die 80 Studenten wurden im Mirabellgarten von Hunderten empfangen, während sie gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit demonstrieren.

Eine Gruppe von 80 serbischen Studenten machte am Donnerstagabend im Zuge ihrer Protestradtour Station in Salzburg. Die Aktivisten, die von Novi Sad (zweitgrößte Stadt Serbiens) in Serbien nach Straßburg unterwegs sind, wurden bei ihrer Ankunft im Mirabellgarten gegen 21.00 Uhr von mehreren hundert Personen empfangen und mit Beifall begrüßt.

Die Fahrradaktion durch mehrere europäische Länder dient den Studierenden als Plattform, um internationale Aufmerksamkeit für die politischen Missstände in ihrer Heimat zu generieren. Im Zentrum ihrer Forderungen stehen die Stärkung rechtsstaatlicher Prinzipien sowie die Bekämpfung der Korruption. Auslöser der Protestbewegung in Serbien war der folgenschwere Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad, bei dem 16 Menschen ihr Leben verloren.

Staatliche Gewalt

Teilnehmer der Kundgebung, die selbst aus Serbien stammen, wiesen während der Veranstaltung am Donnerstag darauf hin, dass friedliche Demonstrationen gegen die herrschenden Verhältnisse in ihrem Land regelmäßig mit staatlicher Gewalt konfrontiert werden. Nach ihrer bisher zurückgelegten Strecke planen die Studenten, kommenden Dienstag nach insgesamt 1.300 Kilometern ihr Ziel in Straßburg zu erreichen.

