Hepatitis‑Notstand! Italien kämpft gegen rasanten Ausbruch

Neapels Krankenhäuser kämpfen gegen eine ungewöhnliche Infektionswelle – und das Schlimmste könnte noch bevorstehen.

In der Region Neapel hat sich die Lage rund um Hepatitis-A-Erkrankungen in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. 133 neue Infektionen wurden innerhalb kurzer Zeit registriert – eine Zahl, die weit über dem sonstigen Niveau liegt und die Kapazitäten der Krankenhäuser stark belastet.

„Wir befinden uns in einer sehr akuten Phase. Unsere Notaufnahmen sind überfüllt, Patienten werden auf Tragen eingeliefert“, sagt Novella Carannante, Fachärztin für Infektionskrankheiten am Spital Cotugno. Dass sich die Infektionszahlen zu dieser Jahreszeit derart entwickeln, gilt unter Medizinern als höchst ungewöhnlich.

„Wir haben Patienten jeden Alters in den Spitälern“, erklärte Carannante gegenüber dem Sender RAI. Ein Großteil der Betroffenen muss stationär behandelt werden. Üblicherweise treten in diesem Zeitraum lediglich rund zehn Fälle auf, die mild verlaufen und ambulant behandelt werden können.

„Derzeit haben wir jedoch eine lange Liste schwer erkrankter Patienten, und die Station ist komplett belegt“, so die Ärztin.

Muscheln als Auslöser

Als wahrscheinlichste Infektionsquelle gilt der Konsum roher Muscheln. In der Region Kampanien sind erhöhte Hepatitis-A-Fallzahlen im Jänner zwar keine Seltenheit – bedingt durch den traditionell hohen Verzehr roher Meeresfrüchte rund um die Feiertage.

Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest und die damit verbundenen kulinarischen Traditionen, darunter Muschelsuppe, wächst die Befürchtung, dass sich die Infektionswelle weiter ausbreiten könnte. Dabei wäre die Erkrankung grundsätzlich vermeidbar, wie Carannante betont. Da die Impfung in Italien jedoch nicht verpflichtend ist – mit Ausnahme bestimmter Berufsgruppen wie Köche oder medizinisches Personal – besteht in weiten Teilen der Bevölkerung kein ausreichender Impfschutz.

Behördliche Maßnahmen

Die zuständigen Behörden haben bereits reagiert: In der Region Kampanien wurden die Kontrollen entlang der Muschel-Lieferketten intensiviert und zusätzliche Präventionsmaßnahmen eingeleitet.

Laut einer offiziellen Mitteilung erfordert die aktuelle Entwicklung „höchste Aufmerksamkeit“ in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, epidemiologische Überwachung und Aufklärung der Bevölkerung.