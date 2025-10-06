Himmelsspektakel: Supermond trifft am Dienstag auf Sternschnuppen

Der Himmel bereitet ein doppeltes Spektakel vor: Am 7. Oktober trifft der erste Supermond des Jahres auf einen Meteorschauer und verwandelt die Nacht in eine astronomische Bühne.

Am 7. Oktober wird der Erntemond als erster Supermond des Jahres 2024 am Himmel erscheinen. Dieser Vollmond, der normalerweise im September zu beobachten ist, verschiebt sich in diesem Jahr auf den Oktober – ein Phänomen, das zuletzt 2020 auftrat und erst 2028 wieder zu erwarten ist. Das Besondere: Kurz vor Sonnenaufgang um 05:47:42 Uhr (MESZ) erreicht der Mond seine volle Pracht, während zeitgleich ein Meteorschauer den Nachthimmel mit Sternschnuppen verziert.

Die Bezeichnung „Supermond“ verdankt dieses Himmelsereignis seiner außergewöhnlichen Erdnähe. Mit nur 361.458 Kilometern Distanz kommt der Erdtrabant unserem Planeten etwa 23.000 Kilometer näher als gewöhnlich. Diese verringerte Entfernung lässt den Mond am Firmament bis zu 14 Prozent größer und etwa 30 Prozent heller erscheinen als bei seiner maximalen Entfernung.

Der Name „Erntemond“ stammt aus der landwirtschaftlichen Tradition: Früher nutzten Bauern das intensivere Mondlicht, um ihre Feldarbeit nach Einbruch der Dunkelheit fortzusetzen und so die Ernte einzubringen.

Begleitende Sternschnuppen

Das astronomische Ereignis gewinnt zusätzlich an Attraktivität durch den zeitgleich auftretenden Meteorstrom der Giacobiniden, auch als Draconiden bekannt. Diese Sternschnuppen, die Überreste des Kometen 21P/Giacobini-Zinner, werden vom 6. bis 10. Oktober sichtbar sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen Meteorströmen bieten die Giacobiniden ihre beste Beobachtungszeit bereits in den frühen Abendstunden und der ersten Nachthälfte – ein Vorteil für Himmelsbeobachter, da der erst in den Morgenstunden voll ausgebildete Mond sonst schwächere Meteore überstrahlen könnte. Wer das Schauspiel verfolgen möchte, sollte bei entsprechender Witterung den Blick gen Himmel richten.

Weitere Supermonde

Supermonde treten typischerweise zwei- bis viermal jährlich auf, meist in aufeinanderfolgenden Monaten. Das Jahr 2024 wird insgesamt drei dieser besonderen Vollmonde bieten – im Oktober, November und Dezember.

Der Supermond am 5. November wird dabei der erdnächste und damit auch der größte des Jahres sein. Für optimale Beobachtungsbedingungen der Giacobiniden empfiehlt sich ein Standort fernab künstlicher Beleuchtung mit freier Sicht in nördliche bis nordöstliche Richtung, wo sich das Sternbild Draco (Drache) befindet.