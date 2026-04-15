Hühner wie Müll entsorgt – Plastiksäcke über Tierheimzaun geworfen

Sechs Hühner, eingewickelt in Plastiksäcke, über einen Zaun geworfen – ihr Zustand bei der Entdeckung lässt kaum Worte zu.

Sechs Hühner wurden in der Nacht auf Dienstag von Unbekannten über den Zaun des Tierschutzkompetenzzentrums Kärnten (Tiko) geworfen – eingewickelt in Plastiksäcke. Der dazugehörige Facebook-Post mit dem Titel „Hühner entsorgt wie Müll“ sorgte am Dienstagnachmittag für breite Empörung.

Alarmierender Zustand

Der Zustand der Tiere ist besorgniserregend. „Die Haut ist wund, offen, teilweise blutig. Jeder ihrer Schritte schmerzt. Auch das Gefieder ist komplett verwahrlost. Einem Hendl hat man sogar eine Zehe amputieren müssen, weil ein verhärteter Klumpen den halben Zeh schon abgerissen hatte.“

Weil die Tiere in einem Umfeld, das hauptsächlich von Hunden und Katzen geprägt ist, kaum Ruhe finden würden, wurden die Hühner an die Vogelhilfe Kärnten weitergegeben. Dort werden sie regelmäßig gewaschen und erhalten eine medikamentöse Behandlung an den Füßen. „Ich mache das jetzt sieben Tage lang, dann gibt es einen Check beim Tierarzt.“ Darüber hinaus werden die Tiere mit gekochter Hirse und reichlich frischem Grünfutter versorgt.

Sobald sie sich erholt haben, sollen sie in neue Unterkünfte ziehen. „Die habe ich größtenteils schon organisieren können“, sagt Michaela Dworak von der Kärntner Vogelhilfe.

Verzweifelte Besitzer?

Wie Dworak den Fall als Tierfreundin einschätzt? „Ich glaube, da steckt nichts Bösartiges dahinter, da waren die Besitzer wohl verzweifelt.“ Sie vermutet, dass möglicherweise ein älterer Besitzer verstorben ist und die Hinterbliebenen mit der Situation überfordert waren.

Dworak schließt außerdem nicht aus, dass die Besitzer zuvor bei Tierheimen vorgesprochen und dort keine Aufnahme gefunden haben. „Die Tiere über den Zaun zu werfen, wirkt zwar herzlos, aber dort waren sie zumindest in Sicherheit. Es war sicher humaner, als sie im Wald auszusetzen. Das hätten sie nicht überlebt.“

Michaela Dworak betont, dass man sich in so einem Fall immer an die Vogelhilfe Kärnten wenden kann.