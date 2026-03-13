Jetzt schon reichster Mensch der Geschichte – Bald erster Billionär?

Elon Musk, Beyoncé, Dr. Dre – die neue Forbes-Liste schreibt Rekorde, die es in dieser Form noch nie gab.

In seiner 40. Jubiläumsausgabe hat das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ eine Weltmilliardärsliste vorgelegt, die sämtliche bisherigen Rekorde in den Schatten stellt. Weltweit gibt es demnach aktuell 3.428 Milliardäre – mehr als je zuvor. Ihr kumuliertes Vermögen beläuft sich auf die schwindelerregende Summe von 20,1 Billionen Dollar.

Zum zweiten Mal in Folge thront Elon Musk unangefochten an der Spitze der Liste. Mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden Dollar ist er laut „Forbes“ nicht nur der reichste Mensch der Gegenwart, sondern der reichste, den die Menschheitsgeschichte je verzeichnet hat. Als erster Mensch überhaupt hat er die 800-Milliarden-Dollar-Marke durchbrochen – ein Meilenstein, den Analysten bereits als Vorstufe zur Billionärsgrenze werten, die Musk womöglich als Erster erreichen wird.

Mehr zum ThemaTesla-Revolution: Robotaxis und Roboter auch bald in Europa?⇢

Tech-Giganten dominieren

Die Dominanz des Technologiesektors zeigt sich in dieser Ausgabe so deutlich wie nie zuvor. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Google-Gründer Larry Page mit 257 Milliarden Dollar und Sergey Brin mit 237 Milliarden Dollar – beide profitieren massiv vom KI-Boom und der Einführung neuer Modelle wie Gemini 3. Knapp dahinter reihen sich Jeff Bezos mit 224 Milliarden Dollar sowie Meta-Chef Mark Zuckerberg mit 222 Milliarden Dollar ein.

Einen der bemerkenswertesten Aufstiege verzeichnete Jensen Huang, der Gründer des Chipherstellers Nvidia. Er schaffte erstmals den Sprung in die Top Ten und belegt nun Rang acht mit einem Vermögen von 154 Milliarden Dollar – ein direktes Ergebnis der weltweit explodierenden Nachfrage nach KI-Prozessoren. Bernard Arnault, der Chef des Luxuskonzerns LVMH, behauptet mit 171 Milliarden Dollar Rang sieben und bleibt damit der reichste Europäer auf der Liste.

Neue Milliardäre

Bemerkenswert ist zudem, dass sich mit Changpeng Zhao, dem Gründer der Kryptobörse Binance, erstmals ein prominenter Vertreter der digitalen Vermögenswelt unter den 20 Reichsten der Welt findet – mit einem geschätzten Vermögen von 110 Milliarden Dollar. Und der legendäre Investor Warren Buffett hält sich auch im Alter von 95 Jahren mit 149 Milliarden Dollar fest in den Top Ten. Nach Ländern führen die Vereinigten Staaten die Liste mit 989 Milliardären klar an, gefolgt von China mit 610 und Indien mit 229.

Neu auf der Liste finden sich auch einige bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsbranche. Sängerin Beyoncé hat die Milliarden-Dollar-Marke erreicht und ist damit offiziell Milliardärin. Ebenso schaffte es Hip-Hop-Produzent Dr. Dre mit exakt einer Milliarde Dollar in den erlauchten Kreis, während Hollywood-Regisseur James Cameron mit einem geschätzten Vermögen von 1,1 Milliarden Dollar ebenfalls erstmals auf der Liste erscheint.