Tesla-Revolution: Robotaxis und Roboter auch bald in Europa?

Schlafen, ankommen, aufwachen – Elon Musk skizziert eine Zukunft, die für Europa näher rückt als gedacht.

Tesla will Europa mit selbstfahrenden Autos und humanoiden Robotern erschließen. „Wir werden Teslas vollständig autonomes Fahren einführen, also ein KI-gesteuertes Auto“, erklärte Elon Musk in einem Videointerview auf X. Der Konzern verfüge „über die fortschrittlichste KI für den Alltag, und hoffentlich wird sie bald in Europa zugelassen“, so Musk weiter.

In den Niederlanden ist die behördliche Freigabe bereits für den 20. März vorgesehen. Noch in diesem Jahr soll außerdem die Serienproduktion des Robotaxi-Modells Cybercab anlaufen – ein Fahrzeug, das weder Lenkrad noch Pedale besitzt. „Ich glaube, dass es dieses Jahr technisch möglich sein wird, in einem Tesla einzuschlafen und am Zielort wieder aufzuwachen“, sagte Musk dazu.

Für 2026 ist der Produktionsstart des humanoiden Roboters Optimus geplant; bis Ende 2027 könnten die Geräte laut Musk „der Öffentlichkeit“ zum Kauf angeboten werden. „Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren“, kündigte Musk an. „Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt.“

Konkurrenz & Kritik

Derzeit betreibt Tesla lediglich einige fahrerlose Robotaxis im texanischen Austin – allerdings noch unter Aufsicht von Begleitpersonen auf dem Beifahrersitz. Musk strebt an, dass Tesla innerhalb weniger Jahre zur führenden Kraft im Bereich autonomes Fahren und Robotaxis aufsteigt. Die Google-Schwester Waymo hat diesen Markt bereits erschlossen und setzt fahrerlose Fahrzeuge in mehreren US-amerikanischen Städten ein.

Fachleute streiten unterdessen darüber, ob Teslas kamerabasierter Ansatz ohne den Einsatz von Lidar-Sensoren ausreichende Sicherheitsgarantien bietet. Das klassische Kerngeschäft des Unternehmens – der Absatz von Elektroautos – befindet sich aktuell im Rückgang.

Europas einziges Tesla-Werk steht in Grünheide bei Berlin-Brandenburg.