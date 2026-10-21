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Zukunftsdebatte

Keine Arbeit, trotzdem Geld: Kommt das Grundeinkommen wirklich?

Keine Arbeit, trotzdem Geld: Kommt das Grundeinkommen wirklich?
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Maschinen übernehmen, Jobs verschwinden – und plötzlich steht eine alte Idee wieder im Mittelpunkt der Zukunftsdebatte.

Steuern wir auf ein Zeitalter zu, in dem Arbeit optional wird?

Die Frage, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen die Zukunft des Arbeitsmarktes neu definieren könnte, gewinnt angesichts fortschreitender Automatisierung zunehmend an Relevanz. Immer mehr Tätigkeiten, die bislang von Menschen ausgeführt wurden, übernehmen Maschinen und Algorithmen – und damit wächst die Debatte darüber, wie finanzielle Sicherheit für alle gewährleistet werden kann.

Das Grundeinkommen

Sollte es in absehbarer Zukunft tatsächlich nicht mehr genügend Arbeitsplätze für alle geben, rückt ein Grundeinkommen als mögliche Antwort auf diese Herausforderung in den Blick. Das Konzept sieht vor, dass Menschen unabhängig von einer Erwerbstätigkeit eine regelmäßige finanzielle Absicherung erhalten. Welche Konsequenzen ein solches Modell für den Alltag der Menschen hätte, bleibt eine offene und vieldiskutierte Frage.

Leben ohne Erwerbsarbeit

Ein Leben, das in gewisser Weise an den Ruhestand erinnert – ohne jedoch das dafür vorgesehene Alter erreicht zu haben: Wie würde man seine Zeit gestalten, wenn der tägliche Gang zur Arbeit wegfiele? Die Antworten darauf dürften von Mensch zu Mensch verschieden ausfallen, doch das Gedankenexperiment selbst fordert sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu einer ernsthaften Auseinandersetzung heraus.

doch das Gedankenexperiment selbst fordert sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu einer ernsthaften Auseinandersetzung heraus.

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KO KOSMO-Redaktion
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