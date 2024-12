Konzert abgesagt: Lepa Brena muss in der Nacht zur Notoperation

Beim dritten von fünf geplanten Konzerten in Zagreb hat die bekannte Sängerin Lepa Brena eine Verletzung erlitten, die eine sofortige Operation nötig machte. Laut der Zeitung „Blic“ brach sich die Sängerin einen Knochen im Bein, was zur Absage des für heute Abend geplanten Konzerts in der Zagreber Arena führte.

Krankenhausaufenthalt

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde Lepa Brena ins Krankenhaus gebracht und noch in derselben Nacht operiert. Ob und wann die verbleibenden Konzerte stattfinden können, ist derzeit unklar, da weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand noch ausstehen.

Zukunft der Konzertserie

Lepa Brena plante ursprünglich, fünf Konzerte in der Zagreber Arena zu geben. Diese Serie war Teil ihrer Strategie, in der kroatischen Hauptstadt solange aufzutreten, wie die Veranstaltungsorte vollständig ausgelastet sind. In den 1980er Jahren erzielte die Sängerin zahlreiche Rekordauftritte, darunter 31 aufeinanderfolgende Tage auf der Bühne.

Solche intensiven Konzertserien gehören jedoch der Vergangenheit an, wie sie in einem Interview in Kroatien erklärte: „In diesen Jahren strebe ich keine Rekorde und Zahlen mehr an.“ Sie äußerte den Wunsch, ihre Auftritte in einem entspannten Rahmen zu genießen und sich ausreichend zu erholen. Zwei Konzerte hintereinander seien noch machbar, aber danach brauche sie eine Pause. „Ich bin ein Marathonläufer, wie man sieht. Ein Profi“, resümierte sie mit Blick auf ihre langjährige Karriere.