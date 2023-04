Lepa Brena spricht erstmals über ihre unheilbare Krankheit

Lepa Brena hat seit einem Jahrzehnt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, obwohl sie äußerlich den Eindruck einer beneidenswerten körperlichen Verfassung vermittelt.

Vor zwölf Jahren zwangen sie eine Zyste am Eierstock zur Notoperation. Seitdem hat sie mit mehreren gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen. Eine BRCA-Genmutation erhöhte ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, was abermals operativ behandelt wurde. Thrombophilie führte zu einer besorgniserregenden Verfärbung ihres Armes und zu einem längeren Klinikaufenthalt. Sie hat es gelernt, mit gesundheitlichen Regeln ein zufriedenes Leben zu führen.

„Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass man Probleme mit kühlem Kopf lösen sollte. Ich bin kein Panikmacher. Als ich zum ersten Mal mit Thrombose in Kontakt kam, habe ich alles studiert und war ein regelmäßiger Patient. Ich bin es gewohnt, so zu leben, ich weiß, was ich nicht trinken und essen darf, und wie mein Leben nach Gesundheitsvorschriften ablaufen sollte. Ich habe gelernt, mich an die Regeln zu halten und glücklich zu sein… Ich habe mich impfen lassen, weil es eine absolute Schutzkategorie ist und ohne sie kein Reisen und keine Kommunikation möglich wäre. Die Welt lebt und funktioniert nach Regeln und wir müssen uns in sie einfügen“, sagte sie einmal zum Medium Story.

Die härteste Krankheiten ist jedoch rheumatoide Arthritis. Es ist eine Krankheit, die die Gelenke anfällt, welche bei Frauen viel häufiger als bei Männern auftritt. Sie führt zu sichtbaren Gelenkverformungen an Händen und anderen Gliedmaßen, aber es gibt bislang kein Heilmittel dagegen. Es gibt unzählige Faktoren, von erblich bis hin zu viral und bakteriell, die das Auftreten der Krankheit auslösen können.

Angemerkt sei, dass Lepa Brena während eines Konzerts bemerkte, dass ihr Arm plötzlich lila-blau wurde. Anstatt aufzuhören, trug sie das Mikrofon in ihrer gesunden Hand und hob ihren betroffenen Arm hoch, woraufhin er seine reguläre Farbe wiedererlangte. Später ergab eine Untersuchung ein vollständiges Venenverschluss der Schlüsselbeinvene und der Achselvene des rechten Arms. Die Diagnose von rheumatoider Arthritis kam als härtester Schlag für die Sängerin.