Rada Manojlovic spricht über ihren ernsten psychischen Zustand

Rada Manojlovic war kürzlich in den Schlagzeilen, als sie Details ihrer geschäftlichen Zusammenarbeit mit ihrem Manager Sasa Duric öffentlich machte. Nach 15 Jahren der Zusammenarbeit mit diesem, beschloss sie, ihm zu kündigen, da er einen zu hohen Prozentsatz an Einnahmen nahm. Auf seinem Platz befindet sich jetzt ihre Schwester Marija Manojlovic als neue Managerin.

In einem Auftritt in der Sendung „Ekskluzivno“ schockierte Rada das Publikum mit der Aussage, dass sie sich alt fühlt und das Leben an ihr vorbei rauscht.

„Ich fühle mich alt und unwohl. Ich habe Angst vor dem Altern und dem Tod. Für mich ist alles vorbei… vorbei…“, klagte Rada unter Lachen und gab zu, dass sie sich selbst körperlich und psychisch belastet, indem sie ewig jung bleiben möchte.

„Es ist schrecklich für mich, dass ich 38 Jahre alt bin. Wie alt wird man sonst in Serbien?!“, fragte sie und beklagte, dass die Zeit schnell vorbeirauscht. „Wenn ich aufs Land gehe und nichts tue, dauert ein Tag eine Ewigkeit“, fügte die Sängerin hinzu.

„In der Tat hatte Rada in letzter Zeit gesundheitliche Probleme und musste alle ihre Auftritte absagen. Seit zwei oder drei Jahren konnte sie manchmal buchstäblich nicht sprechen, wenn sie gesundheitliche Probleme hatte, aber sie nahm Tabletten, um überhaupt ihren Mund zu öffnen, damit sie arbeiten konnte. Sie hatte nie wegen ihrer gesundheitlichen Probleme Konzerte abgesagt „, erzählte eine anonyme Quelle kürzlich gegenüber dem Balkan-Medium Republika und betonte, dass viele in ihrem Umfeld sie gedrängt hatten, zum Arzt zu gehen, aber sie hatte unrealistische Angst vor dem, was daraus resultieren könnte. Insbesondere nach dem Tod ihrer Mutter meide sie Krankenhäuser und Ärzte.

Doch trotz alledem habe sie immer weiter gekämpft und keine Auftritte abgesagt, damit sie sich untersuchen lässt, verriet die Quelle.