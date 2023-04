Tesla senkt Preise in Europa um bis zu 10.000 Euro

Die Inflation hat weltweit zu Preisanstiegen bei einer Vielzahl von Gütern geführt, wobei die Corona-Pandemie-Krise zusätzliche Schwierigkeiten in der Automobilbranche verursachte.



Blockierte Lieferketten führten zu Lieferengpässen bei neuen Fahrzeugen, was die Preise weiter in die Höhe trieb. Allerdings verfolgen einige Hersteller nun eine entgegengesetzte Strategie. So hat das amerikanische Unternehmen Tesla die Preise seiner Fahrzeuge sowohl in den USA als auch in Europa gesenkt. Laut einem Bericht von Automotive News sind auch auf dem europäischen Markt Preisreduktionen zu verzeichnen. Tesla hat erst kürzlich die Preise für seine Fahrzeuge auf dem europäischen Markt.



Diese Preissenkungen betreffen alle Modelle des Model 3, Model S und Model X, die nun zu günstigeren Konditionen angeboten werden, sowie das Model Y Performance. Die jüngsten Preissenkungen sind auf eine gesteigerte und optimierte Produktionskapazität des Unternehmens zurückzuführen.

Tesla erklärt dazu: „Unser Hauptziel besteht darin, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Um diese Mission zu erreichen, haben wir uns darauf konzentriert, teure Kleinserienprodukte in kostengünstigere Serienfahrzeuge zu verwandeln.“

Preissenkungen von bis zu 10.000 Euro

In Europa hat Tesla die Preise für die Modelle 3 und Y um bis zu 10 Prozent reduziert, was die zweite Preissenkung in diesem Jahr darstellt und auf die bereits erfolgte Senkung von 17 Prozent im Januar folgt. Die Modelle S und X sind nun etwa 10.000 Euro günstiger.

CEO Elon Musk erklärte, dass Tesla sich darauf fokussieren werde, die Preise zu reduzieren, um die Nachfrage anzukurbeln.