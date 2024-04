Mann vor Wiener Einkaufszentrum niedergestochen

Das sonst so beschauliche Treiben in Wien-Floridsdorf wurde am gestrigen Donnerstag abrupt durch eine gewaltsame Auseinandersetzung unterbrochen. Um 15.15 Uhr eskalierte vor einem lokalen Einkaufszentrum ein Streit um Geldschulden in einer Messerattacke, die eine Person verletzt hinterließ.

Sofort nach Bekanntwerden des Zwischenfalls eilten Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zur Kürschnergasse, um der Situation Herr zu werden. Sie fanden einen Mann vor, der durch Messerstiche verletzt, jedoch bei Bewusstsein war. Umgehend leisteten sie Erste Hilfe und sicherten den Tatort, während Spezialisten der Wiener Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung übernahmen und den Verletzten in ein Krankenhaus brachten.

Täter wird gesucht

Sofort nach Bekanntwerden des Zwischenfalls eilten Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf zur Kürschnergasse, um die Situation zu kontrollieren. Sie fanden einen Mann vor, der durch Messerstiche verletzt, jedoch bei Bewusstsein war. Die Beamten leisteten umgehend Erste Hilfe und sicherten den Tatort, während Spezialisten der Wiener Berufsrettung die notfallmedizinische Versorgung übernahmen und den Verletzten in ein Krankenhaus brachten.

Ermittlungen laufen noch

Die Polizei setzt nun alles daran, die Hintergründe der Tat sowie das Motiv genauer zu beleuchten und die Flüchtigen schnell zu fassen. Die Wiener Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten, sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter beitragen könnten, an das Landeskriminalamt zu melden.