Auto-Wäsche auf einem kroatischen Friedhof sorgt für Aufsehen

Ein skurriler Anblick auf einem Friedhof in Slatina: Ein Fahrer mit österreichischen Kennzeichen wäscht sein Auto mitten auf dem Gräberfeld. Das Foto sorgt für Aufsehen in den sozialen Medien, während Nutzer über die ungewöhnliche Szene spekulieren. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Aktion?

Auf der Facebook-Seite „Prometne zgode i nezgode“ ist ein Foto aufgetaucht, das eine bizarre Szene auf einem Friedhof in Slatina (Kroatien) zeigt. Ein Fahrer mit österreichischen Kennzeichen hat sich entschieden, seine Automatten und diverses Zubehör mitten auf dem Friedhof am Brunnen zu waschen.

„Vielleicht hat er etwas verschüttet und spült es weg“, „Und niemand hilft ihm“, „Oh, sogar in Österreich macht man das so“ und „Er hat sich seiner Schwiegermutter entledigt“ sind einige der Kommentare, die auf das skurrile Bild folgen.

Wasser auf dem Friedhof

Diese eigenartige Szene steht im starken Kontrast zu der traditionellen Bedeutung von Wasser auf Friedhöfen. Wasser wird in vielen Kulturen für rituelle Reinigungszwecke genutzt, um die Seele des Verstorbenen von weltlichen Lasten zu befreien und das ewige Leben zu symbolisieren. Die Verwendung einer Friedhofs-Wasserquelle für profane Zwecke wie die Autowäsche wird als grobe Missachtung der Würde des Ortes und der Gefühle der trauernden Menschen betrachtet.