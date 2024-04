Studie enthüllt: Darum stehen Männer auf Blondinen

Blonde Schönheiten wie Blake Lively und Claudia Schiffer sind fester Bestandteil unserer medialen Landschaft. Ob auf Werbeplakaten oder in den sozialen Netzwerken – sie verkörpern ein Ideal, das weltweit Anklang findet. Einer jüngsten Umfrage von Statista zufolge nimmt die Haarfarbe Blond eine Spitzenposition in der Gunst der Männer ein. Doch was steckt hinter dieser Präferenz?

Die Universität von Augsburg in Minnesota hat untersucht, wie die Haarfarbe die Attraktivität einer Frau beeinflusst. Die Studie ergab, dass Männer Frauen mit blonden Haaren als besonders anziehend empfinden. Sie assoziieren diese Haarfarbe mit Jugend und Gesundheit – Merkmale, die auf eine hohe Fruchtbarkeit hindeuten. Wissenschaftler vermuten, dass dieses Präferenzmuster seinen Ursprung in der Evolution hat. In Zeiten, als die Haarfarbe als Indikator für das Alter und damit die Fortpflanzungsfähigkeit einer Frau galt, hatte die Präferenz für helle Haarfarben einen klaren Vorteil.

Faszination & Stereotypen

Interessanterweise tragen auch bestimmte Stereotypen zur Bevorzugung blonder Frauen bei. Männern wird oft nachgesagt, dass sie Blondinen eine höhere Bereitschaft zuschreiben, den Partner zu wechseln. Obwohl dies ein fragwürdiges Kompliment ist, bedeutet es im Umkehrschluss, dass Männer in blonden Frauen eher potenzielle Flirtkandidatinnen sehen. Dies führt dazu, dass blonde Frauen mehr Trinkgeld erhalten und häufiger Hilfe angeboten bekommen.

Suche nach Vertrauen

Doch wenn es um langfristige Beziehungen und die Gründung einer Familie geht, ändern viele Männer ihre Prioritäten. Der flüchtige Reiz weicht dem Wunsch nach Beständigkeit und Vertrauen. Brünette Partnerinnen werden dann oft als zuverlässiger und besser geeignet für eine dauerhafte Bindung und die Kindererziehung betrachtet. Dies zeigt, dass Attraktivität und Haarfarbe zwar eine Rolle in der Anfangsphase des Kennenlernens spielen, langfristige Entscheidungen jedoch von tiefergehenden Werten und gemeinsamen Lebenszielen geleitet werden.